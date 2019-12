Getroffen Truienaars van voorjaarsstorm maken aanspraak op vergoeding Dirk Selis

13 december 2019

16u30 0 Sint-Truiden Vandaag keurde de Vlaamse regering een besluit goed waarbij de storm van begin maart wordt erkend als algemene ramp. De stad Sint-Truiden, die een aanvraag tot erkenning heeft ingediend, voldoet aan de vereiste wettelijke erkenningscriteria, waardoor aanspraak kan gemaakt worden op een mogelijke vergoeding.

“Ik ben tevreden dat onze stad voldoet aan de vereiste wettelijke erkenningscriteria, zodat de getroffenen aanspraak maken op een mogelijke vergoeding”, reageert Truiens schepen Hilde Vautmans (Open Vld). “Het stormweer van begin maart veroorzaakte in heel Vlaanderen grote schade: onze brandweerkorpsen kregen massaal veel oproepen binnen van omgevallen bomen. De stad besliste daarom een dossier in te dienen om deze storm als algemene ramp te erkennen. Aangezien getroffenen hun dossier 3 maanden na publicatie van dit besluit moeten indienen bij het Vlaams Rampenfonds, roep ik iedereen op om dit dan ook zo snel mogelijk af te handelen.” Op basis van het wetenschappelijk advies van het KMI en het verdere onderzoek door het Vlaams Rampenfonds, is gebleken dat 85 Vlaamse gemeenten aan de criteria voldoen en dat 57 gemeenten de toetsing niet hebben doorstaan. Drie gemeenten dienden hun aanvraag laattijdig in en werden bijgevolg niet mee opgenomen in de procedure.