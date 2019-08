Gesponsorde inhoud Geslaagde comeback van horecapaus Pascal Vossius: Midweekfeesten laten Groenmarkt 10 keer vollopen Dirk Selis

30 augustus 2019

15u22 0 Sint-Truiden Na tien zomerse weken zit Midweek Boutique erop. De nieuwe formule werd een waardige opvolger van de befaamde Midweekfeesten, die al 24 zomers elke woensdagavond Sint-Truiden op stelten zetten. Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. “Het was alsof we de legendarische Midweekfeesten van eind jaren 90 herbeleefden”, blikt cafébaas Pascal Vossius tevreden terug. Hiermee is de politicus Vossius helemaal verveld tot horecapaus.

Nieuwe naam, nieuwe locatie en een nieuw concept: de organisatoren waren benieuwd of de Truienaren nog steeds hun weg zouden vinden naar de gratis stadsfeesten. “Gelukkig zat het er al bij de start op 26 juni boenk op”, glimlacht Pascal. De uitbater van Cosmocafé stampte in 1995 de Midweekfeesten uit de grond, toen nog op het Heilig-Hartplein. “Vanaf nu is de Groenmarkt de locatie van dienst. Dit jaar nog gedeeltelijk, na de werken in 2020 palmen we het volledige plein. Een mooie manier om ons 25ste jubileum gepast te vieren.”

“10x uitverkocht”

Maar vooraleer die voorbereidingen van start gaan, drukt het volledige Midweek Boutique-team even op de pauzeknop. “De medewerkers, leveranciers en dj’s: ze leverden elke week schitterend werk. Ook bij Stad Sint-Truiden en andere Truiense horecazaken konden we op veel bijval rekenen. Het was een plezier om te zien hoe iedereen zijn best deed om er iets mooi van te maken”, vertelt de oud-schepen. Voor het eerst vormden tien thema’s de rode draad doorheen de Feesten. “Van de latino-danseressen tijdens Fiesta Latino over de Eiffeltoren tijdens Vive La France en de circusacts van Cirque Central: we hulden de Groenmarkt elke week in een ander kleedje.” En dat concept sloeg aan bij jong en oud. “We kregen – net zoals vanouds – mensen van alle leeftijden over de vloer. Vier avonden werd het zelfs zo druk dat we mensen moesten weigeren. Vol is vol, veiligheid gaat voor.”

Elke week advies van ‘huisweerman’ Ruben Weytjens

Een voornemen dat de organisatie ook deze laatste week kracht bijzette. “Voor het eerst in de geschiedenis van de Midweekfeesten vond er een editie op dinsdag (27 augustus) in plaats van woensdag (28 augustus) plaats”, zegt Pascal. “Woensdag voorspelde onze ‘huisweerman’ Ruben Weytjens regen en onweer. Elke week hield hij de weersvoorspellingen nauwlettend voor ons in de gaten. We maakten hierover op voorhand goede afspraken met de stad. Om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen, mochten we in onderling overleg uitwijken naar een andere datum wanneer nodig.” Ondanks dat werd het een fantastische afsluiter van een fantastisch jaar. “Zaterdag zetten we officieel een feestelijk punt achter de zomervakantie”, tipt Pascal nog. “Die dag bundelen Bistroke, Balthazar en CosmoCafé de krachten onder de noemer BBC. Aan Cosmocafé neemt DJ Grammy plaats achter de draaitafel”, besluit Vossius.