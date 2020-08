Geniet samen met je geliefden van een culinair etentje aan het Kasteel van Duras Birger Vandael

31 augustus 2020

10u57 6 Sint-Truiden Het Mechelse evenementenbureau Rawberry Group lanceert in Sint-Truiden zijn nieuwste concept. Vanaf 4 september tot 20 september doet ‘Under the Stars’ de prachtige domes (koepels) in het kasteel van Duras herrijzen. Deze nieuwe belevenis – een pop-upbelevenis in de openlucht – richt zich in de eerste plaats op de culinaire bon vivants.

Bij ‘Under the Stars' kan je op intieme wijze genieten van outdoor cooking op verschillende locaties door heel België. De eerste editie vond plaats op 18 juli 2020 en verbleef uiteindelijk vijf weekends in de kasteeltuin van Kasteel Battenbroek in Mechelen. “Na aankondiging van een nieuw weekend waren we op enkele minuten telkens uitverkocht. Dat moedigt aan om de lat even hoog te houden bij onze komst naar Sint-Truiden”, aldus Dieter Eerens van Rawberry Group.

Barbecuemaster

Al die culinaire verwennerij komt van de hand van niemand minder dan barbecuemaster Karel Knockaert, één van de winnaars van Mijn Pop-uprestaurant in 2017 en intussen met zijn restaurant en cateringbedrijf Tjop’s een klinkende naam in de wereld van roken, grillen en barbecue. Voor ‘Under the Stars’ verlegt hij de grenzen van outdoor cooking en verrast hij de gasten met een uniek achtgangenmenu bereid op zijn Tiger Fire. “Het is voor mij de ideale gelegenheid om aan onze bezoekers te tonen hoe divers en fijn je gerechten kan maken in een outdoor setting”, verklaart Karel.

Authentieke beleving

Bezoekers kunnen kiezen uit twee type domes: de tien Souls Connect Domes zijn er om met familie, vrienden of collega’s te dineren, tot 6 personen per dome. De richtprijs bedraagt 109 euro per persoon. Voor wie zijn of haar partner wil verwennen, zijn er ook twee exclusieve duobelevingen: de Lovers Connect Domes. Op zondag wordt ook nog een uitzinnige brunch aangeboden. “We zetten volledig in op een authentieke beleving. Alles moet goed zitten en onze bezoekers moeten met een glimlach en een verhaal terug naar huis kunnen keren”, vertelt organisator Kristof Schippers van Rawberry Group.

“We hebben de afgelopen maanden met z’n allen lang binnen gezeten. Nu is het tijd om stilaan weer te kunnen genieten van echte Belgische deugden. ‘Under the Stars’ is geen ‘coronaconcept’, maar het idee geraakte wel in een stroomversnelling toen heel onze zomerse evenementenkalender van tafel werd geveegd”, voegt collega Dieter Eerens nog toe.

Personeelsfeesten

Richting de toekomst blijft men ambitieus bij de Rawberry Group. “We denken dat we ook voor bedrijven een uitgelezen gelegenheid kunnen vormen om personeelsfeesten of andere gelegenheden een unieke invulling te geven. Maar daarvoor moeten eerst de huidige coronamaatregelen weer wat afnemen”, sluit Kristof Schippers af.