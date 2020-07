Geniet de hele zomer van het literaire festival ‘Zin in Zomer’ in Sint-Truiden Dirk Selis

23 juli 2020

15u24 0 Sint-Truiden Het literaire festival ‘Zin in Zomer’ is een vaste waarde in de hoofdstad van Haspengouw. Dit jaar is het concept wat anders dan de voorbije jaren, maar het belooft opnieuw een editie boordevol poëzie te worden. Naast het festivalweekend eind augustus kan je vanaf 24 juli al op verschillende locaties in het stadscentrum genieten van literair talent van eigen bodem.

Op zondag 30 augustus kunnen bezoekers zich in Sint-Truiden weer laten onderdompelen in de wondere wereld van de poëzie. De gids neemt je mee voor een poëtische stadswandeling langs groene plekken in de stad. Op je route ontdek je gevestigde dichters en beloftevol talent uit eigen streek zoals Max Temmerman, Hind Eljadid, Moya De Feyter, Mona Thijs en Margot Delaet. Het thema ‘Natuur’ loopt als een rode draad door ‘Zin in Zomer 2020'.

Krijtgraffiti

“‘Zin in Zomer’ staat voor literaire ontmoetingen op uitzonderlijke locaties”, zegt schepen van Cultuur Jurgen Reniers (CD&V). “Om onze inwoners de hele zomer literair te prikkelen, worden enkele gedichten van twee jonge dichters uit de regio, Mona Thijs en Margot Delaet, in krijtgraffiti aangebracht aan de Minderbroederssite, het Heilig Hartplein, het Speelhof, de bibliotheek en het cultuurcentrum De Bogaard. We nodigen iedereen uit om op een veilige manier te komen genieten van de prachtige gedichten die verspreid in ons stadscentrum terug te vinden zijn. Laat je de hele zomer meevoeren in de magische wereld van de poëzie met als hoogtepunt het festivalweekend ‘Zin in Zomer’ op 30 augustus.”