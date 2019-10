Gemeenteraadslid Carl Nijssens wil nieuwe sporthal naar Nina Derwael vernoemen Dirk Selis

24 oktober 2019

11u42 2 Sint-Truiden Nina Derwael heeft bevestigd en wederom een wereldtitel in het turnen behaald, een prestatie die zo mogelijk nog indrukwekkender is dan haar eerste wereldtitel. Het stadsbestuur van Sint-Truiden houdt deze zaterdag een grote huldiging, maar besliste volgens de sp.a om haar geen geldprijs meer toe te kennen. Meerderheidsraadslid en oud-schepen van Sport Carl Nijssens (CD&V) wil dan weer het nieuwe sportcomplex op Sint-Pieter naar Gouden Nina noemen.

“Vorig jaar opperden we een plein, straat of laan te noemen naar haar. Door praktische bezwaren hebben we dat nog niet kunnen realiseren (de persoon in kwestie moet overleden zijn red.). Maar voor elk probleem bestaat een creatieve oplossing”, steekt het populaire gemeenteraadslid Carl Nijssens (CD&V) van wal. “Op dit ogenblik bouwen we een nieuw zwembad én een heel nieuw Sportcomplex, in 2020 zal dit klaar zijn. Er komt een mooie wandellaan aan dit complex en er komt ook een nieuwe sporthal. Ideaal om die dus deze twee naar Gouden Nina te noemen en haar zo te vereeuwigen in ons gloednieuw Sportcomplex . Zo maken we er weer werk van”, zegt het CD&V meerderheidsgemeenteraadslid Carl Nijssens.

2500 euro

“Bij haar titel vorig jaar werd ze nog beloond met 2500 euro omdat ze met haar haar zeer uitzonderlijke prestatie de stad Sint-Truiden meer uitstraling gaf én de Truienaars rond zich verbond”, zegt het gemeenteraadslid Eddy Elherbouti (sp.a). “Medailles en symbolische gestes alleen vullen echter geen maag. Daarbij is het voor turnsters al geen vetpot. Het prijzengeld is een peulschil in vergelijking met de grote bedragen die in andere sporten verdiend kunnen worden. Haar vriend Siemen Voet verdient als voetballer in 2e klasse veel meer dan zij. Van ongelijke leggers gesproken! Met sp.a Sint-Truiden stellen we voor om opnieuw 2500 euro uit te reiken aan onze Truidense trots. Als het stadsbestuur het echt goed voor heeft met de Truidense topsporters, en ze niet alleen laat opdraven voor eigen eer en glorie, dan verloont ze hen zoals het hoort. Nina Derwael verdient dat ook, net zoals iedereen. Sp.a stelt op de gemeenteraad van oktober voor om opnieuw 2500 euro aan Nina Derwael uit te reiken. Hopelijk houdt dan ook raadslid Jef Cleeren zijn belofte.”

Verrassing

Maar burgemeester Veerle Heeren (CD&V) laat voorlopig niet in haar kaarten kijken. “Een reactie? Wel, we gaan zaterdag een heel mooie huldiging organiseren voor Nina, ook de gouverneur zal aanwezig zijn, kom zaterdag gerust langs en laat je verrassen”, klinkt het bij de Truiense burgermoeder.

Iedereen is welkom om Nina Derwael persoonlijk te feliciteren met haar fantastische prestaties. Vanaf 11u.00 in het Sportcomplex Sint-Pieter in de Olympialaan te Sint-Truiden