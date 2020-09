Gemeenteraad Sint-Truiden geeft gunstig advies voor Openbaar Vervoerplan 2021: “Op voorwaarde dat er beter treinaanbod voor Haspengouw komt” Birger Vandael

28 september 2020

21u04 0 Sint-Truiden De gemeenteraad van Sint-Truiden heeft vanavond gunstig advies gegeven voor het Openbaar Vervoerplan 2021. De stad doet dat wel enkel op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met een beter aanbod aan treinverbindingen in de regio Haspengouw. Verder vraagt het bestuur een kernnetlijn kwalificatie voor de buslijn tussen Landen en Sint-Truiden in een halfuur-frequentie, alsook een reguliere lijnverbinding met Heers.

Limburg is één van de vijftien vervoerregio’s van Vlaanderen waarvoor een regionaal mobiliteitsplan werd opgesteld, met als resultaat een gezamenlijk plan voor de toekomst. De gemeenten hebben binnen de vervoerregioraad een adviserende rol. Sint-Truiden gaf nu haar fiat met enkele voorwaarden en opmerkingen die betrekking hebben tot de 3 lagen: kernnet, aanvullend net en Vervoer op Maat.

Kernnet

Allereerst dient het kernnet voor de regio Haspengouw verder uitgebreid te worden tot een volwaardig aanbod. Dit betekent dat de busverbinding Landen-Sint-Truiden-Hasselt-Genk een kernnetlijn moet worden met een halfuur frequentie. Dit zolang er geen halfuur treinverbindingen zijn tussen Landen-Sint-Truiden-Hasselt-Genk.

Aanvullend net

Daarnaast benoemt de stad ook het aanvullend net. De lijn 26 tussen Sint-Truiden en Heers heeft volgens de stad voldoende potentieel om er een reguliere verbinding van te maken. Hierdoor zou er elk uur een busverbinding zijn. Ook de dorpen Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen; de site Safraanberg en het bedrijventerrein van Brustem krijgen bijgevolg een uurfrequentie.

Vervoer op maat

Ten slotte moet er onderzocht worden hoe het vervoer op maat in de zuidelijke zone nog verder verbeter kan worden. Het systeem dat uitgerold wordt dient toegankelijker te werken en minstens een even groot verplaatsingsaanbod in tijd en locatie te kennen. Het opvangcentrum Fedasil wordt vandaag niet aangedaan door het openbaar vervoer. De gemeenteraad vraagt uitdrukkelijk om deze locatie op te nemen in de bediening van het Vervoer Op Maat.

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) onderstreept het belang van de voorwaarden. “Regio Haspengouw en in het bijzonder de stad Sint-Truiden wil inspelen op de toekomstige mobiliteitsuitdagingen. Een goed openbaar vervoersnetwerk is de basis waarbinnen wij op lokaal niveau initiatieven kunnen nemen voor de verbetering van de doorstroming. Verkeersveiligheid en fietsbeleid moeten gezien worden binnen dit groter gegeven om onze stad voor alle inwoners veilig te ontsluiten. Met de voorgestelde adviezen zetten we hierin verdere stappen.”