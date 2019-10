Gemeenteraad blijft struikelen over huishoudelijk reglement: “Ook eigen financieel beheerder diende klacht neer bij de gouverneur” Dirk Selis

01 oktober 2019

11u31 0 Sint-Truiden De Truiense gemeenteraad boog zich maandag opnieuw over het nieuw huishoudelijk reglement. “De professionalisering van de raadsvergaderingen vergt visie en management en hierover staat een billijke vergoeding” verdedigde Bert Stippelmans (CD&V) zich. Maar de oppositie vindt de dubbele zitpenningen van de voorzitter pure zelfbediening en bovendien niet wettelijk. Vandaag lekte ook uit dat zelfs de eigen financieel beheerder van de stad, een klacht hiertegen neerlegde bij de gouverneur.

Waar gaat het over ? Maandelijks wonen gemeenteraadsleden 2 tot 3 raadscommissies bij. Het zijn korte vergaderingen waar meer technische thema’s informatief worden besproken. Gemeenteraadsleden ontvangen hiervoor 125 euro per bijgewoonde vergadering en gewoontegetrouw is het een raadslid dat deze vergaderingen voorzit. Nu zal echter gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) steeds de honneurs waarnemen én hij zal hiervoor een dubbele zitpenning ontvangen. Als voorzitter van de gemeenteraad ontving hij al dubbel presentiegeld bij elke vergadering van de gemeenteraad (350 euro) en daar komt dus nu nog minimum 500 euro bij.

Zelfbediening

“Het reglement is op maat van Bert Stippelmans geschreven. Hij ziet zijn presentiegeld meer dan 40% stijgen. Na zijn electorale kaakslag tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen is deze opslag slechts schaamteloze zelfbediening te noemen” zegt Filip Moers (sp.a). “Het is zelfs niet eens wettelijk. Ik moet gewoon maar naar de website Binnenlands bestuur surfen, die mij leert dat een voorzitter van een gemeenteraadscommissie geen recht heeft op dubbel presentiegeld “De professionalisering van de raadsvergaderingen vergt visie en management en hierover staat een billijke vergoeding. Wij hebben alles nagetrokken, en ik heb daar wel recht op. Dat Moers dan maar klacht neerlegt” verdedigde Bert Stippelmans (CD&V) zich maandag op de gemeenteraad.

Privé-oorlog

“Dat zal ik doen, maar ik ben blijkbaar niet alleen. Tot mijn grote verbazing heeft hun eigen financieel beheerder Luc Vandijck een klacht moeten neerleggen bij de gouverneur. Hij wou niet in de onwettelijkheid verzeild geraken” reageert Moers. ‘Dat klopt”, vertelt een goed ingelichte bron in het Stadskantoor ons. “Het huishoudelijk reglement rammelt aan alle kanten en is dan ook nog het onderwerp van een privé-oorlog tussen de financieel beheerder en de algemeen directeur van de stad. De gouverneur heeft de klacht moeten verwerpen om ze te laat binnenkwam en dan heeft de gemeenteraad van maandag de aanpassing kunnen doorvoeren. Maar het blijft onwaarschijnlijk waarom dit reglement wettelijk zo blijft rammelen.”

Primaat van de politiek

“We hebben de ambitie om onze raadsvergaderingen thematisch te verdiepen. Dat is één van de actiepunten van deze bestuursploeg. Inhoudelijke en gefundeerde debatten over de partijgrenzen heen kunnen immers een constructieve bijdrage leveren aan strategische beleidsplanning en -voorbereiding. Ook de participatieve democratie en het vertrouwen van de burger winnen hierbij. Maar dat gebeurt niet vanzelf. De professionalisering van de raadsvergaderingen vergt visie en management. Ik zal hier vanuit het primaat van de politiek een aanvoerende functie in opnemen. Als raadsvoorzitter fungeer ik immers als een brugfiguur. De diensten van het lokaal bestuur zullen daarbij maximaal ondersteunen vanuit hun brede waaier aan expertise. Hiertegenover staat inderdaad een billijke vergoeding” duidt Bert Stippelmans (CD&V).