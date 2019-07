Gemeenten Heers, Halen, Riemst en Voeren willen Mobiscore afvoeren Dirk Selis

16u15 0 Sint-Truiden Al 21 Vlaamse gemeentebesturen hebben een motie ondertekend waarin ze bij de Vlaamse overheid aandringen op meer steun voor plattelandsgemeenten. De gemeenten eisen daarin ook dat de Mobiscore - een recent gelanceerde tool om te berekenen hoe duurzaam een woning is gelegen - wordt afgevoerd.

De motie is een initiatief van Linter en Glabbeek en wordt onderschreven door Geetbets, Heuvelland, Maldegem, Zoutleeuw, Kortenaken, Bekkevoort, Kortemark, Alveringem, Voeren, Lievegem, Sint-Laureins, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Moerbeke, Middelkerke, Riemst, Halen, Liedekerke en Heers. De 21 gemeentebesturen eisen de onmiddellijke intrekking van de Mobiscore, een instrument van de Vlaamse overheid dat berekent hoe duurzaam je woning gelegen is. Als een intrekking niet kan, vragen de gemeenten een aanpassing van de parameters op basis waarvan de puntentelling gebeurt. Nu zijn ze teveel toegespitst op wonen in de stad, vinden ze, waardoor iedereen die op het platteland woont automatisch een slecht gelegen woning heeft.

Dorpskernversterking

Daarnaast eisen de gemeenten meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten via een herziening van het gemeentefonds en door middel van een financiële waardering van de ecosysteemdiensten zoals de natuur, de open ruimte, de stilte, de rust waarvoor ze zorgen. Om de open ruimte in stand houden dringen ze aan op overheidsondersteuning bij dorpskernversterking en oplossingen voor de sociale verdringing op het platteland. Daarnaast zijn de gemeenten vragende partij voor een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer, nieuwe mobiliteitsvormen en een ruimtelijke beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden.