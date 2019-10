Gelukkig kon dit reetje gered worden en dartelt het weer vrolijk rond Dirk Selis

30 oktober 2019

12u49 0 Sint-Truiden Een ree heeft zich woensdagvoormiddag even in nesten gewerkt. Het kwam vast te zitten tussen de stangen van een metalen poort. Gelukkig kon het dier al snel weer gered worden uit zijn benarde positie door Mathieu Helleputte van het Animal Rescue Team.

“We kregen een oproep binnen dat een ree in Bevingen vastzat tussen de stangen van een metalen poort. Gelukkig zag een voorbijganger de ree liggen en waren we er snel bij. Buiten een kleine schaafwonde kwam ze er ongeschonden uit en konden we haar in een aanpalend bos vrijlaten”, vertelt Mathieu Helleputte.

Wat later kreeg Mathieu nog een bericht dat een buizerd er maar wat zwakjes bij zat in Velm. “Hij vloog eerst nog weg, maar kon niet genoeg kracht maken om weg te geraken. Na een kleine achtervolging hadden we hem te pakken. De verzwakte buizerd werd overgebracht naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek voor verder onderzoek.”