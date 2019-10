Gele hesjes steunen werknemers van Punch Powertrain en Tenneco: “De stroom aan afdankingen en sluitingen moet stoppen” Emelie Wojcik

25 oktober 2019

17u57 0 Sint-Truiden Een handvol gele hesjes heeft vrijdag actiegevoerd bij Punch Powertrain en Tenneco in Sint-Truiden. Ze willen de stroom aan afdankingen en sluitingen in de buurt aankaarten en de werknemers van beide bedrijven een hart onder de riem steken.

De gele hesjes kwamen naar Tenneco en Punch Powertrain omdat in beide bedrijven de werknemers onzeker zijn over hun toekomst. “We zijn naar hier gekomen omdat de arbeidersplaatsen in deze bedrijven bedreigd zijn. Tegen dat soort onrecht willen wij als gele hesjes protesteren”, zegt actievoerder Theo Mewis.

De actiegroep wil naar eigen zeggen de stroom aan afdankingen en sluitingen stoppen. “Het is dag op dag zeven jaar geleden dat Ford Genk is gesloten. Bij Punch Powertrain en Tenneco werken nu tientallen mensen die eerder bij Ford gewerkt hebben. Velen van hen hebben zo’n situatie dus al eens meegemaakt”, zegt Mewis.

Volksmars

De actie kadert in de voorbereiding op een voettocht naar het drielandenpunt in Vaals op 23 november. Met deze volksmars willen de gele hesjes zich als een Europese beweging manifesteren. “De gele hesjes verschijnen nu al bijna een jaar in het straatbeeld om in verschillende Europese landen dezelfde zaken aan de kaak te stellen. Zolang er onrecht is, zullen wij op straat komen”, besluit Mewis vastberaden.