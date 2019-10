Geheime organisatie ‘De Zwarte Hand’ van Hasp-O Zuid maakt zich na twaalf jaar eindelijk bekend Dirk Selis

22 oktober 2019

14u33 1 Sint-Truiden Patrick Pulinx, Bert Vankrunkelsen en Brecht Hermans hebben zich na twaalf jaar bekend gemaakt als zijnde de mannen achter ‘De Zwarte Hand’. Neen, niet de verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereld oorlog, maar wel de mysterieuze actiegroep die de Truiense school Hasp-O Zuid (de vroegere school De Regenboog red.) 12 jaar lang in zijn ban hield.

“Wie les geeft in het buitengewoon onderwijs, weet dat onze werkdagen niet altijd van een leien dakje lopen”, steekt Patrick Pulinx van wal. “Een goede groepsgeest is dan ook heel belangrijk om onze job elke dag met veel inzet te blijven doen. Maar onze school heeft geen riante budgetten om aan dure teambuilding te doen. Daarom besloten Bert, Brecht en ik twaalf jaar geleden om de Zwarte Hand op te richten. Met één welgemikte activiteit per jaar wilden wij ons lerarenteam dichter bij elkaar brengen. Voorwaarde was wel dat niemand ooit mocht weten wie er achter zat. En dat hebben we dus twaalf jaar volgehouden, tot dit jaar het alarm van de school afging terwijl we in de school probeerden binnen te geraken. Toen moesten we het wel bekend maken. Het is na twaalf jaar ook welletjes geweest hè.”

Over de schreef

“En of hun acties gelukt zijn”, reageert directeur van Hasp-O Zuid Heidi Vancluysen. “Het was het topic van de leraarskamer. Wie zou er achter zitten? Wat gaan ze dit jaar weer doen? En telkens met spectaculaire aankondigingen. Eén jaar moest ik zelfs op een televisieopname zien hoe regisseur Stijn Coninx vanop mijn stoel het personeel het uitnodigde voor een Gotcha-spel. Ik heb nooit geweten wie er achter zat, maar ik zag dat het wonderen deed voor mijn personeel. Ja, dan ben je als directeur ook gelukkig hè. Al gingen ze een paar keren bijna over de schreef. Zo was ik om te ontploffen toe op de dag van de opendeurdag de speelplaats bezaaid lag met zwarte handjes. Ik ben als een gek beginnen te borstelen, zodat het net op tijd proper was. En die keer toen, ook op een opendeurdag, vlak na de aanslagen, een gemaskerde man met bommetjes en ballonnen op het dak van onze school stond. Leg het maar uit aan de ouders. Maar, goed dat neem je er dan maar bij.”

Nonkels en kameraden

“Over de jaren heen hebben we met een heel netwerk van vrienden en familieleden gewerkt” zegt Brecht Hermans. “Nonkels en kameraden verkleden zich als de zwarte hand en stoorden zo een vergadering, speelden een gastrolletje of deden mee aan een griezeltocht. Zelfs directies van andere scholen zaten mee in het complot. We moesten er immers voor zorgen dat we zelfs niet verdacht werden. Avonden aan een stuk bereidden we onze activiteiten voor en stippelden we de organisatie minutieus uit. Om er dan vaak zelf niet naar toe te gaan. Ah ja, dan we verdachten ze ons zeker niet hè. Maar aan alles komt een eind, ook aan De Zwarte Hand. Hopelijk staan er nu anderen op om leuke activiteiten voor ons leerkrachtenteam voor te bereiden. Het zal alleszins anders zijn.”