Geen ontslag voor homofobe stadsmedewerker, maar alternatieve sanctie: “Dit geeft me de kans te laten zien dat ik niets tegen hen heb, dat God ook van hen houdt.” Dirk Selis

29 mei 2019

15u51 9 Sint-Truiden Het Truiense college van burgemeester en schepenen boog zich vandaag over het dossier van een stadsmedewerker die zich vorige week zeer homofoob uitliet op sociale media naar aanleiding van de acties die het stadsbestuur organiseerde in het kader van de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie. Meerderheidspartij N-VA vroeg bij monde van raadslid Gunther Dauw zijn ontslag, maar medewerker van de Sportdienst Arman Sargsyan is er met een alternatieve straf vanaf gekomen.

“Welkom in christelijk België, waar de stad Sint-Truiden promotie maakt voor homoseksualiteit. Goddeloos”, postte stadsmedewerker Arman Sargsyan vorige week nog boven de actie van de Stad Sint-Truiden dat berichtte over ‘Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie’. Dinsdag werd hij evenwel bij zijn diensthoofd op het matje geroepen, die hem preventief schorste in afwachting van het schepencollege dat zich vandaag over zijn tuchtstraf boog. “Dat kan gaan van een mondelinge vermaning tot de verbreking van zijn contract”, bevestigde stadssecretaris Kathleen Bergoets. Voor N-VA-gemeenteraadslid Gunther Dauw stond de strafmaat echter al vast: “De enige gepaste reactie van het stadsbestuur kan hier het ontslag zijn. We geven geen duimbreed toe op onze waarden en daarin is geen plaats voor homofobie.”

Werken voor LGTB-gemeenschap

Maar dat schepencollege kwam vandaag bedachtzaam uit de hoek: “Het stadsbestuur verwacht van haar personeelsleden dat ze een verdraagzame houding aannemen als stadsambassadeurs en dat ze loyaal zijn ten opzichte van beleidsbeslissingen. De uitspraken van de medewerker gaan in tegen de waarden en normen van de organisatie. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen vandaag om de medewerker in kwestie een alternatieve sanctie op te leggen en geeft hem de opdracht zich gedurende één maand in te zetten voor een organisatie die opkomt voor de rechten van de LGBT-gemeenschap. De betrokken medewerker heeft zich intussen schriftelijk verontschuldigd voor zijn uitlatingen.”

God houdt ook van hen

“Ik ben God natuurlijk zeer dankbaar dat ik geen ontslag heb gekregen” zegt Arman Sargsyan in een reactie. “Samen met de christelijke gemeenschap hebben we gebeden voor een goede afloop. Ontslag of geen ontslag, beide had ik kunnen accepteren. Nog meer ben ik dankbaar voor de strafmaatregel die genomen is. Hierdoor zal ik de kans krijgen uit te leggen waarom ik zo reageerde. Dit geeft me de kans hen te laten zien dat ik niets tegen hen heb, dat God ook van hun houdt.”