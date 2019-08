Geen hondenpoepzakje? Meteen GAS-boete

Dirk Selis

26 augustus 2019

19u54 0 Sint-Truiden Wie met zijn hond gaat wandelen en niet kan aantonen dat hij een hondenpoepzakje bij zich heeft, krijgt in Sint-Truiden meteen een GAS-boete.

“Niets is zo vervelend als hondenpoep op straat. Het ontsiert niet alleen het straatbeeld, maar het is ook nog eens knap lastig voor wie er achteloos met zijn of haar schoenzool in terechtkomt. En hoewel iedereen het er over eens is dat zomaar doorwandelen nadat je huisdier zijn behoefte gedaan heeft weinig sociaal is, zijn er helaas nog altijd hondeneigenaars die dat doen”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “In het verleden hebben we fors ingezet om preventie. Met resultaat: het aantal meldingen over hondenpoep is op enkele jaren tijd tot bijna nul herleid. We voeren de bewustmaking daarom verder op”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Boete 350 euro

Maar sinds kort sloot de stad Sint-Truiden de sensibiliseringscampagne rond hondenpoep af. Wie nu wordt betrapt op het niet bij hebben van een hondenpoepzakje, riskeert een boete die, in geval van herhaling kan oplopen tot 350 euro. U bent gewaarschuwd. Het zijn de gemeenschapswachten die bevoegd zijn om ernaar te vragen. Intussen zijn er al twee GAS-boetes uitgeschreven.