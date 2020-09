Geen coronapaniek in Sint-Trudo Ziekenhuis: “Er zijn momenteel geen coronapatiënten bij ons opgenomen” Birger Vandael

15 september 2020

17u01 5 Sint-Truiden De coronacijfers in ons land blijven stijgen en her en der wordt het beleid onder vuur genomen. Viroloog Marc Van Ranst spreekt zelfs van een recept voor een ramp. Toch is er in het Sint-Trudo Ziekenhuis op dit moment geen paniek. “Momenteel zijn er bij ons geen patiënten met Covid-19 opgenomen”, vertelt communicatiemanager Miet Driesen.

In het voorjaar was het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden een van de zwaarst getroffen instellingen van Vlaanderen. Er werden tal van maatregelen getroffen, maar uiteindelijk moest er afscheid genomen worden van bijna 100 coronapatiënten. Dat is dus vandaag wel anders. “Er zijn geen bedden bezet en dat is al meer dan twee maanden de situatie in ons ziekenhuis”, zegt Driesen. “Slechts sporadisch was er eens een opname, meestal van mensen die getest werden omdat ze voor andere zaken naar het ziekenhuis kwamen.”

Geen besmettingen, dus zijn er in het ziekenhuis ook geen problemen met de personeelsbezetting. “De personeelsbezetting en uitval is heel ‘normaal’, dus hier zijn geen issues op vlak van permanentie. We zijn blij om opnieuw met ons normaal zorgaanbod bezig te kunnen zijn en mensen verder te helpen.”

Klaar voor uitbraak

Toch is men in Sint-Truiden klaar voor het geval er toch een uitbraak van het virus komt met een enorme toename aan personen die in het ziekenhuis belanden. “Wij staan, samen met alle Belgische ziekenhuizen, klaar om een mogelijke toestroom van coronapatiënten het hoofd te bieden”, verzekert Driesen de mensen. “Daarvoor zijn de nodige draaiboeken uitgewerkt en weten we ondertussen ook wat er moet gebeuren in zo’n geval. Uiteraard volgen we de situatie op de voet.”