Geen asbest in tuinen van aanpalende woningen na brand in Zepperse fruitloods Dirk Selis

19 mei 2020

15u04 0 Sint-Truiden Na de brand in de loodsen van het fruitbedrijf in de Drie-Gezustersstraat in Zepperen verrichtte een gespecialiseerde firma onderzoek in hoeverre er mogelijk asbest is vrijgekomen. Uit dat rapport blijkt nu dat er geen asbest is aangetroffen in de tuinen van de aanpalende woningen. “Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de omwonenden in de omgeving”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

“De nodige beheersmaatregelen zullen in overleg met de brandweer en de eigenaar van de loodsen verder getroffen worden in afwachting van de sanering”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Uit het rapport blijkt dat er geen asbest is aangetroffen in de tuinen van de aanpalende woningen. Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de omwonenden in de omgeving. Mensen die resten van de brand aantreffen in hun tuin, kunnen die best brengen naar het verzamelpunt ter hoogte van nummer 28 in de Drie-Gezustersstraat. Daar staat een bigbag (grote, sterke kunststof zak voor transport van bulkmaterialen als zand, puin, enzovoort, red.).”