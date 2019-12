Gazometerstraat feestelijk ingehuldigd Dirk Selis

07 december 2019

03u30 0 Sint-Truiden De voorbije maanden zijn nog enkele details afgewerkt, maar intussen is de Gazometerstraat helemaal klaar. Om de buurtbewoners te bedanken voor hun constructieve ingesteldheid tijdens de werken, organiseerde het stadsbestuur een gezellig feest.

De Gazometerstraat steekt sinds kort helemaal in het nieuw. Het is nu een fraaie enkelrichtingsweg die verkeer vanuit de Tiensesteenweg aan matige snelheid in de richting van het station loodst. “Zowel boven- als ondergronds werd de Gazometerstraat grondig opgeknapt. De straat kreeg zo een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe nutsvoorzieningen. Voorts is de Gazometerstraat nu ook een pak veiliger voor zachte weggebruikers, met afgescheiden stroken waarop ze zich afgezonderd van de wagens kunnen verplaatsen”, zegt schepen van Openbare werken Ingrid Kempeneers.

Constructieve manier

“De Gazometerstraat ziet er nu veel aantrekkelijker uit dan vroeger. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Op vrijdag organiseerden we daarom een gezellig feest voor de omwonenden. Hiermee wilden we hen nog eens extra bedanken voor de constructieve manier waarmee ze met de werken zijn omgegaan”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren. “De vernieuwing van de Gazometerstraat is één van de projecten die bijdragen aan de opwaardering van de stationsbuurt. Samen met de aanpalende Gazo-campus en de herinrichting van de Stationsstraat brengen we er zo een nieuwe dynamiek op gang, die ook de komende jaren verder vorm zal krijgen”, vertelt schepen van Stadsvernieuwing Jelle Engelbosch.