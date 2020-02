GAIA-catmobile houdt halt op Haspengouw Markt: “Onze kattenpopulatie op een diervriendelijke manier inperken” Dirk Selis

12 februari 2020

14u13 0 Sint-Truiden De catmobile van GAIA houdt deze zaterdag halt op de Haspengouw Markt van Sint-Truiden. Daarmee wil het stadsbestuur inwoners sensibiliseren over de noodzaak van kattensterilisatie en -castratie. Om hen daarmee een handje te helpen, kunnen Truienaren ook opnieuw rekenen op een kortingsbon die tot en met 28 september geldig is bij elke dierenarts in Limburg.

Om het aantal katten onder controle te houden, is het belangrijk dat eigenaars hun huisdier tijdig laten castreren of steriliseren. Meer zelfs, dat is sinds januari 2018 ook verplicht. De stad Sint-Truiden onderneemt verschillende acties om inwoners te helpen om daaraan tegemoet te komen. “Zo kan iedere Truienaar die zijn huiskat laat steriliseren of castreren, vanaf 14 februari een kortingsbon afhalen aan ons stadsloket. Daarmee kunnen onze inwoners terecht bij elke dierenarts in Limburg. Daarnaast zetten we het hele jaar extra in op bewustmaking over het belang van de diervriendelijke inperking van de kattenpopulatie. Op 15 februari komt daarvoor ook de catmobile van GAIA langs op onze Haspengouw Markt”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers.

Informatie en advies op maat

De catmobile staat die dag van 8 tot 13 uur op de Grote Markt. Bezoekers kunnen er vrijblijvend passeren voor allerlei informatie en advies op maat over sterilisatie en castratie, zowel voor huiskatten als voor katten die geen dak boven hun hoofd hebben. “Specifiek voor zwerfkatten sloten wij een overeenkomst met het dierenasiel van Sint-Truiden. Wie zwerfkatten in zijn of haar buurt heeft, kan dat aan ons melden, waarna we contact opnemen met het asiel om de katten te vangen, te steriliseren en terug te plaatsen. Dat is belangrijk om de verdere verspreiding onder controle te houden”, besluit burgemeester Veerle Heeren.