Fruitteler Theo Jammaers schenkt eerste Belgische kersen aan Truiense corona-afdeling Dirk Selis

03 juni 2020

21u11 0 Sint-Truiden De eerste Belgische kersen uit Hoepertingen bij Borgloon zijn na dit pinksterweekend geveild in de Belgische Fruitveiling (BFV) in Sint-Truiden en geschonken aan de verpleging in de corona-afdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis door hobbyfruitteler Theo Jammaers.

Omwille van gezondheidsredenen moest Theo enkele jaren geleden stoppen met het fruit(verwerkings)bedrijfje Fancy Fruit, dat hij samen met zijn vrouw Marleen runde. In die periode dat hij in het Sint-Trudo Ziekenhuis lag, werd hij zeer goed verzorgd en nu krijgt hij de kans om iets terug te doen voor het verplegend personeel. “Kersen zijn altijd mijn lievelingsfruit geweest en ik laat geen gelegenheid voorbijgaan om anderen te laten kennis maken met mijn passie”, zegt hobbyfruitteler Theo Jammaers.

“Het betreft een vervroegde tunnelteelt van Bellise en Samba, de nieuwe vroegrijpende soorten in de kersenteelt. Deze rassen hebben stevig vruchtvlees en zijn zoet van smaak.”

De tunnelteelt bij Theo werd een tiental jaren geleden opgezet om kersen als primeur te kunnen aanbieden op de Plantendagen van het kasteel van Heks in Heers, tijdens het tweede weekend van juni. “Dit jaar is alles anders, maar samen met het goede weer en de prachtige streek, Haspengouw, is het goed om van sappige Belgische kersen te genieten”, besluit Jammaers.