Fruitteler geraakt niet van zijn peren af, dus maakt schoonzoon er gin van Dirk Selis

09 juli 2019

19u18 16 Sint-Truiden Wat doe je als je als Haspengouwse fruitkweker met een overschot aan peren zit? Peter Driesen besloot zijn schoonvader te hulp te schieten en komt met de perengin P-Férence op de proppen.

De Haspengouwse fruittelers zitten in de hoek waar de klappen vallen. De boycot van Rusland weegt nog steeds erg zwaar, te zwaar. Een goed alternatief voor de Russische afzetmarkt is er niet en dus blijven grote partijen kwaliteitsfruit onverkocht. Vandaag liggen tienduizenden kilo’s fruit onverkocht in de koelcellen.

Karel Paesmans van Fruitsnacks organiseerde begin juni zelfs een eerste weggeefdag. 50.000 kilo schonk de teler weg, anders moesten ze vernietigd worden. Fruitteler Eddy Leclere zag het dan weer anders en wil een alternatieve afzetmarkt creëren voor het fruit, in de vorm van een mousserende wijn op basis van appelen en peren.

En Peter Driesen, de schoonzoon van perenteler Paul Koekelbergh, besloot er gin van te maken.

De gin heeft een volle, aromatische smaak, die perfect aansluit bij een een volk van harde werkers op het veld Peter Driesen

“Als inwoner van Haspengouw én als schoonzoon van fruittelers leven we al enkele jaren mee met het lot van de perenboeren”, zegt Peter. “Telers zoals mijn schoonvader zitten met overschotten en mooi fruit dat ze niet kwijt kunnen, de Rusland-boycot maakt elk jaar meer en meer slachtoffers. Elk initiatief ter promotie van de Conference-peer is dan ook meer dan welkom. Omdat we enorm van onze streek houden, was de link snel gelegd. Samen met Edwig Lavigne - onze zonen voetballen bij dezelfde club - zijn we aan het avontuur begonnen.”

300 flessen

Het resultaat is een gin op basis van Conference-peren. “We zijn bescheiden begonnen en hebben een 300-tal flessen P-Férence laten distilleren. De bedoeling is om zeker de Zuid-Limburgse gemeenten warm te maken voor dit unieke streekproduct. De gin heeft een volle, aromatische smaak, die perfect aansluit bij een een volk van harde werkers op het veld. ‘Bourgondisch genieten’ en ‘trots zijn op Haspengouw’: die eigenschappen hebben we proberen te weerspiegelen in de stoere fles.”

Ambachtelijkheid



“De peren worden opengesneden en macereren (inwerken in een vloeistof) gedurende minstens 14 dagen in alcohol op vat”, legt Edwig Lavigne uit. “Daarna wordt het geheel afgestookt. De peren geven dus integraal en in hun eentje de smaak aan het distillaat. Het vooraf macereren is niet echt verplicht. Maar het feit dat gedurende 14 dagen die peren de alcohol volledig opslorpen tot ze vol zitten, geeft bij het distilleren een extra intensiteit aan geur en smaak en is ambachtelijkheid op zijn best. Nadeel is bij een distillaat dat de bitters, zoeten, zuren, volledig verdwijnen. Vandaar dat in de samenstelling ook een maceraat (een vloeistof die de oplosbare stoffen heeft opgenomen) wordt gebruikt”, vertelt Lavigne.

Foodtruckfestival SMAAK

De gin P-Férence is te koop voor 42 euro in de lokale drankenhandel. “Hij bevat 70 centiliter van ons lekker ‘Haspengoud’", zegt Peter Driesen. “Verscheidene fijnproevers lieten zich al lovend uit en prefereren 4 centiliter P-Férence met 20 centiliter van een gewone tonic. Van 2 tot 4 augustus kan je de gin op het Foodtruckfestival SMAAK in Sint-Truiden proeven”, aldus Driesen.