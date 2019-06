Fruitteler geeft vandaag 50.000 kilo peren gratis weg: “Liever dit dan ze naar de kop van politici gooien” Dirk Selis

02 juni 2019

12u57 78 Sint-Truiden De Haspengouwse fruittelers zitten in de hoek waar de klappen vallen. De boycot van Rusland weegt nog steeds erg zwaar, te zwaar. Een goed alternatief voor de Russische afzetmarkt is er niet en dus blijven grote partijen kwaliteitsfruit onverkocht. Vandaag liggen tienduizenden kilo’s fruit onverkocht in de koelcellen. Daarom organiseert Karel Paesmans van Fruitsnacks een eerste weggeefdag.

Het was druk aanschuiven op de anders zo rustige Mierhoopweg in Wijer. De weggeefdag van Karel Paesmans is niet in dovemansoren gevallen. Nancy Theunis uit Lubbeek had ervan gehoord op Facebook: “Fruit is altijd is welkom. Ik ga er in mijn klasje mee werken en een lekkere fruitsla maken voor de kindjes. Ook familie en buren mogen op een fruitmandje rekenen, en straks ga ik mijn oma bezoeken in het rusthuis. Dan pakken we ook wat Haspengouws fruit mee.”

Voor de Conferenceperen waren de temperaturen verre van ideaal. Het fruit is daardoor beperkt houdbaar. Meestal wordt het vernietigd. Ik schenk ze liever rechtstreeks aan de consument Karel Paesmans

Signaal

“We hebben in 2018 een heel warme en droge zomer gehad”, zegt fruitteler Karel Paesemans. “Elke dag worden fruittelers met de gevolgen van deze droogte geconfronteerd. Want voor het fruit, specifiek de Conferenceperen, waren deze temperaturen verre van ideaal. De aanhoudende droogte en hitte remden de groei van de peren en zorgden er zelfs voor dat de bomen verbrandden. De peren bleven dus kleiner dan normaal", vertelt Paesmans. “Wat bij de oogst nog niet geweten was, is dat ook de houdbaarheid van de peren een stuk achteruit gegaan is. Deze peren zijn voor directe consumptie en verwerking prima in orde. Om het hele handelsproces door te maken, zijn deze peren niet meer geschikt. Meestal wordt dit fruit vernietigd of verwerkt in veevoeder en in biogasinstallaties. Hiervan is Fruitsnacks helemaal geen voorstander. Daarom willen ze deze peren graag rechtstreeks aan de consument schenken. Liever de peren met een positieve actie weggeven, dan ze naar de kop van politici te gooien.”

Pasmunt

“Onze bedoeling is zeker niet om onze collega-fruittelers en de reguliere handel te beconcurreren. We willen wel duidelijk maken dat op deze manier de fruitsector geen toekomst in Haspengouw meer heeft. Door de Europese sancties en de zware subsidies aan Oost-Europese fruittelers is er een overproductie ontstaan. Is het de bedoeling van Europa dat de West-Europese fruitteelt verdwijnt? We moeten durven overschakelen op een kleinere markt. In een wereld waar wij als pasmunt voor geopolitieke conflicten gebruikt worden, zijn we simpelweg te afhankelijk geworden. Minder kwantiteit, een kleinere markt en meer creativiteit kunnen de situatie veranderen.”

Eigen fruit eerst

“Of weggeven nu de juiste oplossing is? Tja, het is een statement. Vorig jaar gooide haalde ik mijn buitenlandse appels nog uit de rekken en koos ik voor versgeplukte appels en peren van onze Haspengouwse velden, hier enkele kilometers vandaan. Dat fruit is ongelooflijk lekker! Wat een zonde zou het zijn om nu buitenlandse appels en peren te verkopen. Ik kan de teler nog steeds een eerlijke prijs betalen en ik verdien er ook mijn boterham mee”, vertelt de jonge Truiense fruithandelaar Dieter Porreye van Den Hof.