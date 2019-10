Fruitsector kent omzetverlies van 11,7% Appelprijzen kelderden met 51 % door de hitte Dirk Selis

03 oktober 2019

10u46 0 Sint-Truiden Vandaag werden de jaarresultaten voor de Vlaamse land- en tuinbouw voor 2019 bekend gemaakt. De omzet van dit jaar werd geraamd op 5,28 miljard euro, een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Maar de fruitsector krijgt klappen en klokt af met een omzetverlies van 11,7%

“De omzet in de fruitsector blijft verder onder druk staan”, zegt Vanessa Saenen van de BoerenBond. “In de eerste 7 maanden van 2019 waarin de oogst van 2018 verkocht werd, kelderden de prijzen van de appelen met maar liefst 51%, gedreven door een Europese recordoogst, en de prijzen van de peren met maar liefst 43% ten opzichte van dezelfde periode van 2018, gelinkt aan kwaliteitsproblemen door de hitte.”

Poetin

“Het is dit jaar exact 5 jaar geleden dat de Russische president Poetin een invoerverbod afkondigde waardoor de Europese fruittelers van het ene op het andere moment één van hun voornaamste afzetmarkten verloren. Dit verlies laat zich nog steeds duidelijk voelen in de prijsvorming. De Belgische perentelers verloren door de Ruslandboycot een afzetmarkt die goed was voor 40% van de totale productie. Ondanks een intense zoektocht naar nieuwe markten, blijft het vijf jaar later nog altijd zeer moeilijk voor de sector. Tevens zijn de Europese ondersteuningsmaatregelen afgeschaft. Verder is het moeilijk te aanvaarden dat de Europese Unie in Oost-Europa substantiële steun blijft verlenen voor de verdere uitbouw van de fruitproductie. Dit werkt een overaanbod verder in de hand met duidelijke negatieve gevolgen voor de prijsvorming”, zegt Saenen.

Peren weggeven

“We hebben in 2018 een heel warme en droge zomer gehad”, zegt fruitteler Karel Paesemans uit Nieuwerkerken. “Elke dag worden fruittelers met de gevolgen van deze droogte geconfronteerd. Want voor het fruit, specifiek de Conferenceperen, waren deze temperaturen verre van ideaal. De aanhoudende droogte en hitte remden de groei van de peren en zorgden er zelfs voor dat de bomen verbrandden. De peren bleven dus kleiner dan normaal”, vertelt Paesmans. “Wat bij de oogst nog niet geweten was, is dat ook de houdbaarheid van de peren een stuk achteruit gegaan is. Deze peren zijn voor directe consumptie en verwerking prima in orde. Om het hele handelsproces door te maken, zijn deze peren niet meer geschikt. Meestal wordt dit fruit vernietigd of verwerkt in veevoeder en in biogasinstallaties. Hiervan is Fruitsnacks helemaal geen voorstander. Daarom willen ze deze peren graag rechtstreeks aan de consument schenken. Liever de peren met een positieve actie weggeven, dan ze naar de kop van politici te gooien.”

Perenoogst 10,3 % minder

Op basis van verwachtingen van het Verbond van Belgische tuinbouwveilingen (VBT) wordt de perenoogst 2019 geraamd op 330.894 ton. Dit is 10,3% minder dan vorig seizoen. De appelproductie wordt geschat op 229.161 ton. Dit is nagenoeg 1% lager dan in 2018, maar vergelijkbaar met de gemiddelde opbrengsten van de laatste 3 seizoenen. Deze raming vond plaats in de maand juli en de schade die veroorzaakt werd door zonnebrand zit hier niet in vervat. Voor appelen loopt de schade op tot 40%, waardoor dit fruit onverkoopbaar wordt en zelfs voor de industrie problematisch is.

Eerlijke prijzen?

“De jaarresultaten zijn een goede graadmeter over hoe het met de landbouwsector gesteld is. Wat me in de raming van dit jaar vooral zorgen baart, zijn de wederom slechte jaarresultaten van de fruitsector”, reageert het Truiense Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). Zowel structurele problemen, stijgende directe kosten, de gevolgen van de extreme weersomstandigheden als slechte prijsvorming wegen zwaar door op onze boeren, met grote verliezen tot gevolg. Hierdoor wordt het voor vele boeren steeds moeilijker om te kunnen leven van de stiel. Eerder nog dan algemene cijfers over de gehele omzet of de omzet per sector, is het voor mij belangrijk dat we kijken of onze landbouwers de begunstigden zijn en eerlijke prijzen krijgen voor hun producten. Beter loon naar werk dus, daar draait het mij vooral om.”