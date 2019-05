Freddy Davis eert Vlaanderen in nieuwe single MMM

19u06 0 Sint-Truiden Charmezanger Freddy Davis heeft zijn nieuw single ‘Mijn klein Vlaanderenland’ uit. Het lied is een eerbetoon aan Vlaanderen.

Freddy beleeft naar eigen zeggen zijn drukste jaar als artiest. En in april verscheen ook nog eens zijn nieuwe album ’19 keer van harte’. “En het aantal optredens blijft stijgen", vertelt hij tevreden. “Alsof dat nog niet genoeg is worden er dit jaar nog twee extra singles uitgebracht.”

Zijn fanclub is groter dan ooit en uitzonderlijk actief met het organiseren van allerlei activiteiten en reizen naar binnen –en buitenland. ‘Mijn Klein Vlaanderenland’ is voorlopig verkrijgbaar via iTunes.