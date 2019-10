Frank (50) wordt uit sociale woning gezet en vindt geen oplossing: “Dan ga ik maar in de tuin van de schepen slapen” Dirk Selis

07 oktober 2019

16u12 0 Sint-Truiden Truienaar Frank Coninckx (50) moet eind oktober uit zijn sociale woning vertrekken, nadat zijn moeder Denise in april kwam te overlijden. “Waar moet ik naartoe? Ik moet met 1.100 euro zien rond te komen, dat kan ik nooit betalen”, vertelt hij.

“Ik woon hier al meer dan twintig jaar in de Krokustraat 46, tot voor kort samen met mijn moeder Denise waar ik voor zorgde”, vertelt de 50-jarige Frank. “Maar toen zij kwam te overlijden kreeg ik een brief dat ik nog ten laatste tot 31 oktober in dit huis mocht wonen. Blijkbaar heb ik er geen recht meer op. Ik snap er niets van. Ik ben een invalide en moet met 1.100 euro per maand zien rond te komen. Ik betaalde nu 258 euro huur per maand, maar op de private markt beginnen de prijzen aan minstens 500 euro. Dat kan ik niet betalen. Ik ben al bij iedereen ten rade gegaan, maar niemand kan mij helpen. Als er geen oplossing komt, dan ga ik met mijn tent in de tuin van schepen en ondervoorzitter van CV Nieuw Sint-Truiden, Jelle Engelbosch, slapen”, zegt Frank die ten einde raad is.

Strenger

“Tja, de wetgeving daarover is door de minister strenger gemaakt”, reageert directeur Georges Feucht van CV Nieuw Sint-Truiden. “Vlaanderen wil het fenomeen tegengaan dat families van generatie op generatie in een sociale woning blijven wonen. Dus ja, mijnheer kan misschien nog uitstel vragen, maar eigenlijk heeft hij geen recht meer om er te wonen. Dat recht kwam zijn moeder toe.”

“Klopt, wij moeten het kaderbesluit sociale huur volgen”, reageert ook schepen Jelle Engelbosch (N-VA). “Hij is helaas nooit hoofdhuurder geweest en weet al geruime tijd dat hij op 31 oktober het pand moet verlaten. Hij kon of kan eenmalig en tijdelijk uitstel krijgen om een woonst te vinden, maar dat heeft hij niet aangevraagd.”

Lange wachtlijst

“Dan moet die man zich maar opnieuw inschrijven op de wachtlijst en tegen wanneer kan hij dan opnieuw in een sociale woning terecht? Want op dit moment is er een onaanvaardbaar lange wachtlijst waar wachttijden van enkele jaren geen uitzondering zijn maar eerder de regel”, aldus Gunther Leenen van Stadspartij Sterk, bij wie Frank ten rade trok. “Steeds meer Truienaren komen tijdens het wachten in de armoede terecht, omdat ze de hoge huurprijs op de private huurmarkt niet kunnen betalen. Ik krijg wekelijks mensen over de vloer die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Dit kan je nauwelijks nog een sociale huisvestigingsmaatschappij noemen.”