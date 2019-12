Forse kritiek op nieuwe ophaling met 6 verschillende huisvuilzakken Dirk Selis

11 december 2019

15u46 0 Sint-Truiden Sint-Truiden besliste maandagavond op haar gemeenteraad om mee te stappen in het nieuwe Optimosysteem dat Afvalintercommunale Limburg.net vanaf 2021 zal uitrollen over heel Limburg en Diest. “Voor Sint-Truiden gaat dit te snel en is het te weinig onderbouwd. Vooral in de binnenstad met heel wat appartementen is een ruimte hiervoor niet beschikbaar”, reageerde Filip Moers (sp.a) tijdens de Truiense gemeenteraad.

In het nieuwe Optimo-systeem van Limburg.net haalt een vuilniswagen om de twee weken zes verschillende vuilniszakken (textiel, gft, zachte kunststoffen, pmd, groenafval en restafval) aan huis op. Vanaf januari 2020 start Voeren als eerste Limburgse gemeente met dit systeem, dat eerder al proefdraaide in Lommel. Maar vanaf 2021 stapt ook Sint-Truiden in dat nieuwe systeem. “De inwoners kunnen beter sorteren, de vuilniswagens leggen minder kilometers af (- 27 procent) en er is 40 procent minder koolstofdioxide-uitstoot”, argumenteert de afvalintercommunale Limburg.net.

Sluikstorten

“Voor Sint-Truiden gaat dit te snel en is het te weinig onderbouwd”, reageerde Filip Moers (sp.a) tijdens de Truiense gemeenteraad. “Dat ook dan de zachte plastiek aan huis wordt opgehaald is zeker een pluspunt. De GFT bak verdwijnt en het tuinafval moet voortaan in een zak. Dit lijkt mij niet zo evident. De kwaliteit van die zak zal dan zeker moeten verbeteren van de huidige zakken want gras en ander tuinafval in een zak proppen zonder dat die scheurt is niet evident. Ook het keukenafval moet de zak in. Hier verwacht ik echt wel problemen met ongedierte en katten en honden die de zakken gaan openscheuren als ze op de stoep staan. 6 soorten zakken thuis is ook niet voor alle bewoners een mogelijkheid. Vooral in de binnenstad met heel wat appartementen is een ruimte hiervoor niet beschikbaar. De vrees dat het sluikstorten zal toenemen is dan ook aanzienlijk.”

Financieel plaatje

“Volgens Limburg.net wordt beweerd dat dit nieuw ophaalsysteem de afvalfactuur van de inwoners zal doen dalen”, vertelt Moers.” Zo zal de basiskost van 111 euro dalen naar 92 euro door minder transportkosten. Voor een gezin van 2 personen komt er 25 euro bij voor quotum huisvuilzakken.Op basis van dit gegeven klopt het dat de afvalfactuur iets minder zal zijn dan voorheen. Maar hier dient wel een ernstige kanttekening bij gemaakt te worden. Tot op heden wordt er tweemaal per jaar snoeihout aan huis opgehaald. Limburg.net telt hiervoor 15 euro per ophaalbeurt. Dat het nieuw voorstel van tuinafval in een zak niet echt werkt wordt ook wel bevestigd aangezien de bewoners nog de mogelijk hebben om de GFT bak hiervoor te behouden, weliswaar onder een andere naam ‘de tuinbak’. Hiervoor dient extra een abonnement aangekocht te worden van 60 euro per jaar.”

CD&V-raadslid Raymonde Spiritus

“We moeten dit nieuwe systeem een kans geven en afwachten wat het resultaat is voor de burgers”, reageerde schepen van Milieu Ingrid Kempeneers (CD&V). Opvallend, het populaire CD&V-raadslid Raymonde Spiritus sloot zich aan bij de redenering van de oppositie en onthield zich tijdens de stemming. “Af en toe moet je denken als burger in plaats van als overheidsvertegenwoordiger.”