Foorkramers zijn wanhoop nabij nadat 85 % van Limburgse kermissen geschrapt wordt: “Laat de traditionele kermissen toch doorgaan” Dirk Selis

11 augustus 2020

16u54 1 Sint-Truiden Dinsdagnamiddag trok een caravaan van 130 kermiswagens zo'n 200 kilometer door de provincie Limburg. “Elke gemeente willen we doorkruisen. Want de Limburgse burgemeesters moeten niet denken dat wij niet bestaan. Ook al hebben ze 85 procent van onze kermissen geschrapt”, zegt Steve Severyns van de Verdediging der Belgische Foorreizigers.

“Wat wil je als je alles sluit en verbiedt. Dan krijg je zo'n toestanden als aan de kust hè”, steekt Steve Severyns van de Verdediging der Belgische Foorreizigers van wal. “De mensen willen in de deze coronatijden een uitlaatklep. Een ‘coronaproof’ kermis is daar perfect voor geschikt. Daarbij, de federale regering heeft de kermissen niet verboden. Ze heeft ons als het ware doorverwezen naar de lokale overheden. Maar daar zie je dat de burgemeesters de kermissen maar al te vlug schrappen. Wanneer we die burgmeesters daarop aanspreken verwijzen die ons door naar de gouverneur, en daar krijgen we dan weer te horen dat we bij de burgmeesters moeten zijn. Van het kastje naar de muur dus. Daarom dat wij vandaag met 130 vrachtwagens door elke gemeente van Limburg trekken. We willen ons laten zien en laten horen. We zijn niet van plan ons hoofd zomaar op het slachtblok te leggen.”

Wijkkermissen

“Gelukkig zijn er uitzonderingen”, gaat Severyns verder. “In Sint-Truiden en Hasselt heeft men de wijkkermissen wel laten doorgaan. Maar daar maken onze mensen hun zomer bijlange niet mee goed. Er dreigt dan ook een financieel drama voor de foorreizigers. Want in de winter is er sowieso al weinig te verdienen. Wij moeten het van de zomer hebben. Daarbij, we worden niet beschouwd als een gesloten sector, waardoor de financiële compensaties dan ook nog eens gering zijn.” Gepensioneerd foorreiziger Julien Thommis uit Sint-Truiden stond de caravaan in Sint-Truiden op te wachten met de vlag van de Vereniging der Belgische Foornijveraars. “Ik kom mijn makkers steunen. Al die mensen hebben maandelijks leningen en rekeningen te betalen. Maar als er niets binnenkomt, wordt het moeilijk. Laat de kermissen toch doorgaan. Het kan veilig, dus waarom niet.”



Dialoog

“Ik hoop dat onze actie wat zoden aan de dijk brengt”, besluit Severyns die op het einde van de tocht door Limburg zijn grieven aan Limburgs gouverneur Michel Carlier overhandigt. “Onze voornaamste eis? Burgemeesters, ga met ons in dialoog. Nergens is een broeihaard van corona aan een kermis gelinkt. Onze mensen doen er juist alles aan om de kermissen veilig te laten doorgaan. Laat uw hart spreken en laat de traditionele kermissen toch gewoon doorgaan.”