Fiscale voordelen Mobiscore ‘scoren’ slecht in Limburg Dirk Selis

21 juni 2019

17u22 0 Sint-Truiden “Ik ben het vaak eens met Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck, maar deze keer over de mobiscore niet”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Er kan geen sprake zijn van fiscale voordelen voor wie mobiliteitsvriendelijk woont, laat staan van meer belastingen te moeten betalen voor diegenen, die mobiliteitsonvriendelijk wonen.

Hoewel de Mobiscore een vrijblijvend instrument is waar geen enkele beleidsmaatregel aan gekoppeld is, schoot de suggestie van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck om er een fiscaal vervolg aan te breien in het verkeerde keelgat van heel wat Limburgers. Vlaams minister van Financiën, Lydia Peeters (Open Vld), wees de suggesties van Bouwmeester Van Broeck gisteren al af. Vandaag maakt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) er brandhout van.

Asociale keuze

“Een effectief en efficiënt klimaatbeleid zal sociaal zijn of zal niet zijn. Het is toch niet de individuele schuld of verantwoordelijkheid van inwoners dat zij in een buitengebied wonen, waar er bijvoorbeeld slecht of geen openbaar vervoer is. Dat is de schuld en de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Met deze mobiscore wordt nu bijna gezegd dat wie in gemeenten of op locaties woont, die slecht ontsloten zijn, zelf een ‘niet-duurzame’, ‘asociale’ keuze heeft gemaakt”, zegt het kersverse parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a).

Grootsteden zaligmakend

“Deze mobiscore past perfect in de typisch Vlaamse visie, waarin grootsteden zogezegd zaligmakend zijn. Alsof een (groot)stad niet gekenmerkt wordt door minder duurzame elementen, zoals de luchtvervuiling, de CO2-problematiek, minder groen, etc. Het is het zoveelste instrument vanuit Vlaanderen om de zogeheten Vlaamse ruit (tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) verder te ontwikkelen en om voor bepaalde beleidsdomeinen al dan niet Vlaamse subsidies te voorzien. Het openbaar vervoer, in casu De Lijn, is daar het beste voorbeeld van. Dus sterk nadelig voor de provincies, die ver afliggen, zoals West-Vlaanderen en Limburg. En dan zijn er nog de talrijke technische bemerkingen rond dit instrument van de mobiscore”, besluit Vandenhove.