Filmregisseur Michaël Roskam promoot Rundskop-mondmaskers: “Gekloeët zèèt dzje altèèd… en na zeiker” Dirk Selis

17 juli 2020

12u22 1 Sint-Truiden De Truiense nieuwssite Truineer.be pakt samen met filmregisseur Michaël Roskam uit met een heuse stunt. Ze bieden de Truienaren unieke mondmaskers aan: ‘Gekloeët zèèt dzje altèèd… en na zeiker’ staat erop te lezen. “Ik ben blij dat we in deze speciale tijden toch met Rundskop een bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. En waarom ook niet met een grappige noot”, zegt de bekende Truiense filmregisseur Michaël Roskam.

“Nu de mondmaskers meer en meer ons dagelijks leven zullen beheersen, wilden we de Truienaren hun eigenste mondmasker bezorgen. ‘Gekloeët zèèt dzje altèèd… en na zeiker’ staat erop te lezen. Vertaald naar het Algemeen Nederlands betekent dit zoveel als ‘Gekloot ben je altijd, en nu zeker’”, zegt Peter Onkelinx van de nieuwssite Truineer.be. “De voor een Oscar genomineerde film Rundskop blijft zo aanwezig in de gemeenschap van Sint-Truiden. Het is een goed voorbeeld van hoe Truienaren met de Coronacrisis omgaan. Namelijk met de nodige spitante humor. Maar snel zijn is de boodschap. Ondertussen zijn er op enkele dagen al 639 mondmaskers de deur uit. Er zijn er nu nog een 300-tal beschikbaar. De mondmaskers zijn bestelbaar via de webshop van Truineer en kosten 6 euro. Mensen kunnen kiezen voor een levering aan huis of gratis afhalen bij bandencentrale Thijsen op de Luikersteenweg 278 in Sint-Truiden. Per mondmasker gaat er trouwens 0,50 cent naar armenvereniging Sint-Vincentius, die de verdeling van voedselpakketten bestemd voor minderbedeelden organiseert.”