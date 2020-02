Fietsersbond vernietigend voor Truiens stadsbestuur: “De zwakke weggebruiker wordt, op een paar kruimels na, volledig in de kou gelaten” Dirk Selis

16u37 0 Sint-Truiden De Truiense Fietsersbond haalt in een open brief snoeihard uit naar het Truiense stadsbestuur en Agentschap Wegen & Verkeer. Die zouden de zwakke weggebruiker op een paar kruimels na volledig in de kou laten. “Het AWV gaat de aangekaarte gebreken nader in kaart brengen en analyseren”, zegt Sep Vandijck van het AWV.

“Sinds eind jaren ’70 loopt de expresweg N80 oftewel de ‘Noordoostelijke Omleiding’ als een drukke verkeersader door Sint-Truiden. Het zorgt als het ware voor een fysieke scheiding tussen het stadscentrum en de zuidoostelijke deelgemeenten (Aalst, Brustem, Kerkom, Ordingen & Zepperen)”, steekt voorzitter Liebrecht Krznaric van de Fietsersbond Sint-Truiden van wal. “In het najaar van 2018 werden werkzaamheden gestart om vijf kruispunten op de N80 op te waarderen met ‘slimme’ verkeerslichten. Deze verkeerslichten worden gevoed door detectielussen in het wegdek, communiceren met elkaar en stemmen de groentijden optimaal af. Dit alles zou de doorstroming van het verkeer sterk verbeteren.”

In de kou

“Ongeveer één jaar na het finaliseren van de werken kunnen we concluderen dat de zogenaamd ‘slimme’ verkeerslichten geheel gericht zijn op een vlotte doorstroming van het autoverkeer”, gaat Krznaric verder. “De zwakke weggebruiker werd, op een paar kruimels na, volledig in de kou gelaten. Het wegdek van de kruispunten werd volledig vernieuwd. Het fietspad en voetpad kregen echter geen renovatie. Zelfs ontbrekende en losliggende klinkers werden met rust gelaten. De drukknoppen voor fietsers én voor blinden en slechtzienden werken niet. De wachttijden blijven even lang, of je nu op de knop drukt of niet. Placebo-effect? De tijd die je als fietser en voetganger krijgt om over te steken is te beperkt. Hierdoor lopen weggebruikers die minder goed te been zijn het risico om te moeten wachten op de middenberm. Die is amper 10 tegels breed en het autoverkeer raast er aan je voorbij.”

Per direct

“Ook de verkeerslichten voor fietsers aan het kruispunt N80 x N722 zijn niet op elkaar afgestemd”, somt de voorzitter van de fietsersbond verder op. “Je moet wachten op groen licht om de N80 over te steken en vervolgens moet je nóg een keer wachten op groen licht om de N722 over te steken. Allesbehalve een vlotte doorstroming. Fietsersbond Sint-Truiden roept Agentschap Wegen & Verkeer en het bestuur van Stad Sint-Truiden op om op basis van deze gebreken het dossier per direct te heropenen en volgende voorstellen mee op te nemen en te realiseren.”

Ondertunneling

“Wij vragen dat men liever vandaag dan morgen de voorziene drukknoppen voor fietsers in werking stelt en dus de nodige infrastructurele werken laat uitvoeren om de drukknoppen in werking te stellen. De ondergrond van de fietspaden eindelijk aanpast. Asfalt in plaats van klinkers. Op middellange termijn moet het stadsbestuur het plan om op de N80 een ondertunneling te voorzien voor het doorgaand verkeer terug uit de koelkast halen, zodat voorzien kan worden in een vlotte en veilige doorstroming voor álle weggebruikers”, besluit Krznaric.

In kaart brengen

“Uiteraard kunnen wij op een uur tijd niet inhoudelijk reageren op de details in de open brief”, reageert Sep Vandijck van het Agentschap wegen en Verkeer. “Allereerst zullen wij dan ook de Fietsersbond in Sint-Truiden zelf op de hoogte houden. Wij begrijpen hun bekommernissen omtrent het vlot fietsen aan de N80. Een ander element in hetzelfde verhaal is uiteraard het veilig fietsen en oversteken. Wij zullen de opgesomde elementen eerst nader in kaart brengen en analyseren.”

Het stadsbestuur vond het niet nodig om te reageren op de ‘Open Brief’ van de Truiense Fietsersbond.