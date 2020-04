Fietsen tussen de bloesems vanuit je kot Dirk Selis

17 april 2020

09u36 0 Sint-Truiden Nu de lente in het land is en de natuur volop in bloei staat, kriebelt het om onze horizon te verbreden buiten die vier muren van onze quarantaine. Dat beseft ook Toerisme Limburg. “We verwachten dat de vraag naar vakanties in eigen land na de crisis zal stijgen”, zegt Igor Philtjens (Open Vld). “We willen onze gasten nu ook alvast met virtuele belevingen warm maken voor een verblijf of daguitstap in de toekomst.”

Omdat de Haspengouwse bloesems dit jaar alleen voor de Haspengouwers bloeien, wil fietsprovincie Limburg ook de rest van Limburg en Vlaanderen thuis laten meegenieten. Daarom brengen ze de bloesempracht tot in je woonkamer. “In lijn met het 25-jarig jubileum van ons fietsroutenetwerk werkten we een virtuele bloesemfietstocht uit. Via dit ‘slow tv’-concept kruip je in de huid van een fietser en leg je in bijna drie uur 60 kilometer af door de mooiste bloesemlandschappen”, zegt Igor Philtjens (Open Vld). “Je kan de video gewoon op een scherm naar keuze bekijken vanuit je luie zetel of fiets gezellig mee vanop je hometrainer. Op de kaart ernaast zie je ook telkens waar je op dat moment virtueel fietst. Ideaal om inspiratie op te doen voor later! Leuke extra: de fietsfanaten met een smarttrainer kunnen de route zelfs rechtstreeks verbinden, zodat de weerstand automatisch wordt aangepast aan het parcours op hun scherm.”

‘Fietsen door het Water’

Smaakt deze virtuele beleving naar meer? Een tweede variant neemt je mee op een korte fietsroute die passeert aan ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk. Binnenkort volgt nog een derde virtuele fietstocht langs onder meer ‘Fietsen door de Bomen’ in Bosland. Daarnaast kan je de bloesems ook ervaren vanuit de lucht. In de nieuwste sfeervideo van Toerisme Limburg vlieg je in 2 minuten als een vogel in spectaculaire duikvluchten dwars tussen de bloeiende boomgaarden.

Virtueel op pad door Limburg

Toerisme Limburg zet al langer in op virtueel genieten van Limburg, want ook via de reeds bestaande interactieve videobeleving op visitlimburg.be kan je thuis in enkele minuten tijd door Limburg reizen. “Zie je een leuke plek voorbij komen? Klik dan een willekeurige plaats op je scherm aan en stel zo jouw eigen Limburgse bucketlist samen voor later, na de lockdown”,besluit Philtjens.

Je vindt de virtuele fietstochten en videobelevingen op: visitlimburg.be/virtueel-limburg