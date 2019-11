Fedasil is fake news Dries Van Langenhove beu: “30.000 euro voor Sinterklaas-chocolade voor Truiense asielkinderen? 780 euro zal ook wel goed zijn” Dirk Selis

26 november 2019

15u57 10 Sint-Truiden “Fedasil schreef een offerteaanvraag uit voor Sinterklaas-chocolade voor een bedrag van maximaal 30.000 euro voor het opvangcentrum in Zoutleeuw en Sint-Truiden”, postte Dries Van Langenhove. “Een opmerkelijk keuze in tijden van budgettaire krapte. Is het de taak van Fedasil om Sinterklaas te spelen?” “U meent het”, reageert Mieke Candaele van Fedasil. “Wel, ze hebben 140 sinterklaaszakjes besteld voor een totaalbedrag van 780 euro!”

“De 30.000 euro waarnaar men zo gretig verwijst, is gewoon het maximumbedrag waarvoor administraties een beroep kunnen doen op een bepaald type van overheidsopdracht (opdracht voor een beperkte waarde)”, reageert Mieke Candaele van Fedasil. “Dit zegt wel iets over het klimaat waarin wij de laatste tijd moeten werken. Dat men zelfs een kind geen chocolade figuurtje meer gunt met Sinterklaas. En dat men zich niet correct laat informeren. Fedasil heeft altijd gestreefd naar een open en transparante overheidscommunicatie. Wij hebben een toegankelijke website, zijn actief op social media en beantwoorden vragen van burgers. Kijk, wij vragen niet dat men ‘voor’ asielzoekers is. Wij vragen gewoon dat men hoffelijk blijft. Dat men respecteert dat wij gewoon onze job doen. Maar er is een groep mensen actief op ‘social media’ die bewust foutieve berichten deelt en verspreidt en die bij voorbaat alle informatie van Fedasil verdacht maakt. En het is soms moeilijk om daarmee om te gaan.”

Vraag stellen

“Ik kreeg een offerteaanvraag te zien voor Sinterklaaschocolade voor een maximum van 30.000 euro”, reageert Dries Van Langenhove (VB). “Als parlementslid is het mijn taak om aan de minister te vragen hoeveel geld er precies werd uitgegeven en met welke reden. In mijn vraag aan de minister heb ik dan ook duidelijk gesteld dat het om een offerteaanvraag ging van maximaal 30.000 euro. Nu ik verneem dat het om 780 euro gaat, lijkt me dat zeker en vast doenbaar”, gaat Van Langenhove verder.

“Mocht het om een bedrag van duizenden of tienduizenden euro’s gegaan zijn, dan kon dit niet door de beugel, maar dit kan ik pas weten als ik de vraag stel. Hetzelfde geldt voor de elektrische fietsen waar Fedasil een offerteaanvraag voor uitschreef. Als die fietsen bedoeld zijn voor de asielzoekers vind ik dat geen goed idee, als ze bedoeld zijn voor de medewerkers is dat een hele andere zaak, maar zoiets kan je pas te weten komen als je de vraag stelt.”

Ondertussen heeft Van Langenhove een nieuwe post op Facebook gezet waarin hij toegeeft dat het om 780 euro gaat. Maar ook de originele post, waarin hij het over 30.000 euro heeft, staat nog altijd online.