FAVV sluit Truiense Halalslagerij voor dertig dagen Dirk Selis

29 mei 2020

16u59 46 Sint-Truiden Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) heeft vandaag de Truiense halalslagerij in de Luikerstraat gesloten. “Tenminste voor dertig dagen tenzij ze kunnen aantonen dat ze verbeteringen hebben aangebracht”, zegt woordvoerder Liesbeth Van de Voorde van het FAVV.

“Na een klacht hadden onze diensten op 18 mei een controle uitgevoerd in de halalslagerij in de Truiense Luikerstraat”, Liesbeth Van de Voorde, de woordvoerster van het FAVV. “Er was toen een partij van zo’n 75 kilo kippenvlees in beslag genomen, omdat er problemen waren met de temperatuur ervan. Kippenvlees is daar zeer gevoelig aan en een te hoge temperatuur kan dus een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Onze inspecteurs hadden een proces-verbaal tegen de zaakvoerder opgemaakt en volgden de de slagerij verder op. Vandaag bleek bij een nieuwe controle dat alles nog niet op punt stond. Zo waren de wanden vuil, en was de temperatuur van het kippenvlees dat op 4 graden Celsius dient bewaard te worden, opnieuw te hoog. Daarop hebben onze inspecteurs de zaak gesloten. Ten minste voor dertig dagen tenzij de eigenaars kunnen aantonen dat ze er opnieuw beter voorstaan. Maar dan kan de zaak pas opnieuw open na een controle van onze inspecteurs.”