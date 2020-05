FAVV neemt partij kippenvlees in beslag in Truiense halalslagerij Dirk Selis

18 mei 2020

16u54 0 Sint-Truiden Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) nam maandagmiddag 75 kilogram kippenvlees in beslag bij de Truiense halalslagerij in de Luikerstraat. Dat vlees wordt nu vernietigd. De zaakvoerder werd op de bon geslingerd.

“Na een klacht hebben onze diensten vandaag een controle uitgevoerd in de halalslagerij in de Truiense Luikerstraat”, zegt Helène Bonte, de woordvoerster van het FAVV. “Er is een partij van zo’n 75 kilo kippenvlees in beslag genomen, omdat er problemen waren met de temperatuur ervan. Kippenvlees is daar zeer gevoelig aan en een te hoge temperatuur kan dus een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Onze inspecteurs hebben een proces-verbaal tegen de zaakvoerder opgemaakt en zullen de komende dagen de slagerij verder opvolgen.”