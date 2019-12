Fanatieke fietsendief krijgt op zijn verjaardag celstraf van één jaar BVDH

10 december 2019

12u45

Juist op zijn 46ste verjaardag kreeg een man van Marokkaanse nationaliteit dinsdagmiddag te horen dat hij een celstraf krijgt van één jaar voor een dozijn fietsdiefstallen. De man was erg actief in de winter van 2019, sloeg toe in de regio rond Tienen en Sint-Truiden en ging in totaal aan de haal met twaalf fietsen. Daarbij was hij niet kieskeurig wat betreft merk, kleur en het verschil tussen dames- en herenfietsen. Uit camerabeelden was te zien hoe hij aan het station van Sint-Truiden een gesloten fiets opnam uit de fietsenstalling en deze in zijn bestelwagen legde. In die bestelwagen werden nog elf andere fietsen aangetroffen. De man gaf verstek voor de behandeling en moet ook een geldboete van 400 euro betalen.