Facebookpagina van populaire Penspony steeds vaker forum voor extreem-rechts Dirk Selis

27 november 2019

14u39 0 Sint-Truiden De Facebookpagina MadLipz Sint-Truiden, van Benny Su aka Kristof Duchateau klokt vandaag af op 31.719 volgers en er komen er elke dag honderden bij. Maar dat succes heeft een schaduwzijde. De humor in het sappige Truiense dialect wordt de laatste weken alsmaar meer verstoord door extreem-rechtse ‘humor’. “Het werk van extreem-rechtse trollen”, zeggen communicatie-experts.

“Ik weet het. Zeer ververvelend”, zegt de geestelijke vader van de Penspony’s Kristof Duchateau. “Ik kan heel kort zijn. Deze extreem-rechtse praat hoor niet thuis op Madlipz. Elke vorm van humor is anders, maar dit geen humor meer. Ik probeer ze er zoveel als mogelijk van af te jagen, maar in tegenstelling tot wat mensen denken, zit ik niet alle momenten van de dag achter mijn computer. Ik ben op mijn werk en probeer s’ avonds al die rommel er af te halen. Maar deze laatste post is er wel echt helemaal over”, zegt Duchateau.

Extreem-rechtse Trollen

Op zoek naar een verklaring kloppen we aan bij communicatie-expert Kristof Schiepers van het Hasseltse communicatiebureau Hands. “ Kijk, het is geen geheim dat extreem-rechts stevig inzet op social media, om het Vlaams Belang al niet te noemen. De FB-pagina van Kristof Duchateau is bijzonder populair en dus een uitgelezen forum voor extreem-rechtse trollen om in te infiltreren. Ik heb er wel geen onderzoek naar gedaan, maar het zou dus best kunnen dat Madlipz Sint-Truiden op het verlanglijstje staat van menig extreem-rechtse internettrol”, besluit Schiepers