Extra vestigingen en middelen voor Brede School Dirk Selis

27 augustus 2019

10u47 0 Sint-Truiden Met vier nieuwe vestigingen, extra aanbod in de huidige locaties en een bijkomende werknemer verstevigt Sint-Truiden de werking van Brede School. Met dit bekroonde project brengen de stad en vzw In-Z activiteiten van vrijetijdsverenigingen na schooltijd naar de kinderen toe.

Brede School is een mooi verhaal dat in Sint-Truiden in 2014 begon. Bedoeling hierbij was om de drempel naar het lokale kinder- en jongerenvrijetijdsaanbod te verlagen, door dat na de lesuren binnen de schoolmuren aan te bieden. Dat bespaart ouders en grootouders ook een rit naar de klas, waardoor ze zelf langer tijd kunnen besteden aan bijvoorbeeld hun job of huishoudelijke taken.

Navolging

Intussen wordt Brede School door partnervereniging In-Z aangeboden in negen schoolvestigingen in Sint-Truiden. En dat overigens tot grote tevredenheid van zowel de kinderen als de leerkrachten. In 2017 ontving het project daarom ook een gouden kinderschoen van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, waarna het navolging kreeg in onder meer Borgloon, Overpelt en Malle. “Jaarlijks wordt er 5.000 keer door kinderen gebruik gemaakt van het aanbod, dat varieert van sport over taalstimulering tot de lessen van onze Academies Haspengouw. We breiden het project daarom uit met vier extra vestigingen in de basisscholen van Wilderen en Melveren, in De Bloesem en in Momentum. In de Sint-Ritaschool, Klim-Op en het Heilig Hart Sint-Trudo drijven we daarnaast ook de activiteiten op. Hiervoor trekken we 15.000 euro uit voor de aanwerving van een personeelslid dat deze bijkomende capaciteit in goede banen moet leiden. Dat is een weloverwogen investering in het welzijn van onze kinderen en in die van hun familie”, zegt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans.