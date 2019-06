Exclusieve rondleidingen Groenmarkt tijdens Archeologiedagen Dirk Selis

14 juni 2019

15u09 0 Sint-Truiden Tijdens de Archeologiedagen kunnen inwoners exclusief een bezoek brengen aan de archeologische site op de Groenmarkt. Vrijdag 14 en zaterdag 15 juni leiden archeologen hen persoonlijk rond. Zondag 16 juni zijn er ook rondleidingen en kunnen kinderen zich uitleven op een archeologieworkshop.

Nog het ganse weekend 16 zijn het Archeologiedagen. Op ruim 100 locaties in Vlaanderen kan zowel jong als oud zich laten onderdompelen in de wereld van opgravingen en historische vondsten. Ook de site op de Groenmarkt wordt exclusief opengesteld voor het publiek.

2.000 skeletten

De Groenmarkt is al sinds begin dit jaar het decor van grootschalige opgravingen. Het plein krijgt in de toekomst een opknapbeurt. Eerst moeten de skeletten eronder echter archeologisch onderzocht worden. De Groenmarkt deed van de 11de tot de 17de eeuw namelijk dienst als begraafplaats. Onder massale belangstelling werden zo al 2.000 skeletten naar de oppervlakte gebracht. Dat leverde heel wat kijklustigen op, die in het kader van de veiligheid helaas de site niet konden betreden. Tijdens de Archeologiedagen maken de onderzoekers graag een uitzondering, met begeleide bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag en op zondag ook kinderworkshops.

Enorme belangstelling

“Meer dan 500 inwoners hebben zich hiervoor ingeschreven, waardoor de rondleidingen op vrijdag en zaterdag in recordtempo volgeboekt waren. Omdat de vraag niet bij te houden was, hebben we de komende twee weken speciaal voor de scholen in Sint-Truiden extra gidssessies georganiseerd. Maar ook die zitten met bijna 500 deelnemers nagenoeg volledig vol. De belangstelling voor ons erfgoed is duidelijk enorm”, zegt schepen van onroerend erfgoed Jelle Engelbosch. “De archeologiedagen vormen de ideale gelegenheid om meer te weten te komen over een lange episode uit onze geschiedenis. We zijn blij dat zoveel Truienaren hiervan gebruikmaken en op reis gaan door het verleden van de hoofdstad van Haspengouw”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Praktisch

Een rondleiding met de bijhorende kinderworkshop bijwonen kan nog op zondag 16 juni tussen 10u en 16u30. Meer info hierover is terug te vinden op www.sint-truiden.be/archeologiedagen.