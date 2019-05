Evi Robert, oud-hoofdredactrice NINA, scoort op Europese lijst: “Ik wil de modewereld ondersteunen” Dirk Selis

17u58 8 Sint-Truiden Nieuwkomer Evi Robert heeft, als derde opvolger op de Europese lijst van Open Vld, een mooie 14.316 voorkeurstemmen behaald in Vlaanderen en Brussel. “Samen met Hilde Vautmans wil ik Europees de modewereld ondersteunen.”

Evi Robert is geboren in Landen, woont in Zoutleeuw en is getrouwd met een Truienaar. Ze was vandaag al druk in de weer om haar verkiezingsborden op te laden. Alhoewel ze sowieso op een niet-verkiesbare plaats stond, blikt ze vandaag toch tevreden terug op haar eerste stembusslag. “Het begon allemaal met power en passie en na een wervelende campagne ben ik de Vlamingen en Brusselaars enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven. Ik heb veel mensen ontmoet en belangrijke actuele thema’s met hen besproken. Nu is het tijd voor actie en wil ik met mijn liberale collega’s Europa vernieuwen en versterken. Samen met Hilde Vautmans (bij wie Evi Robert op het kabinet werkt, red.) wil ik de komende legislatuur werk maken van een ‘intergroup voor fashion’ in het Europees Parlement, om zo vanuit de beleidswereld de modesector te ondersteunen.”

Edouard Vermeulen

Voor dit initiatief kreeg Evi Robert opvallend veel steun vanuit de Belgische modewereld. Onder meer Edouard Vermeulen, modeontwerper van Natan, nam het voor haar op. “Er is meer steun nodig voor de modewereld in het algemeen, en zeker voor jonge designers en starters", zegt Vermeulen. “Daar zijn wij ons al langer van bewust en daarom hebben wij sinds drie jaar Natan Collective, waarin we jonge ontwerpers ondersteunen. Natuurlijk kan het via dit platform van Evi veel sneller, grootser en internationaler.”

Hand op het hart

Evi Robert begon haar carrière als hoofdredactrice van het magazine NINA bij Het Laatste Nieuws, waar ze tien jaar lang met hart en ziel aan gewerkt heeft. “Sinds twee jaar ben ik aan de slag in het Europees Parlement waar ik met mijn eigen ogen kon zien hoe de EU werkt en wat Europa allemaal voor ons doet. En dat is véél meer dan je zou denken. Alleen beseffen we het gewoon niet. Met de hand op het hart kan ik jullie vertellen dat Europa heel veel voor ons doet. Maar ook dat het onze toekomst is en we hiervoor moeten vechten. Zonder Europa staan we nergens. En toch moeten we toegeven dat Europa gebreken vertoont. Er is dus werk aan de winkel, zeker op vlak van migratie, onze veiligheid, het klimaat, onze jobs, onze centen, dierenwelzijn,…”, aldus Evi Robert.