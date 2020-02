Evenementenhulpverlening zoekt hulpverleners Dirk Selis

19 februari 2020

10u26 0 Sint-Truiden AMS Vlaanderen, een medische dienst binnen de evenementenhulpverlening nam woensdagochtend de sleutels van haar nieuwe interventievoertuig in handen. “Maar we zijn nog op zoek naar hulpverleners”, vertelt Axel Abeels van AMS Vlaanderen.

“Nog geen medische opleiding maar wel interesse om hulpverlener te worden? Geen nood, wij organiseren interne EHBO-opleidingen waarbij je een officieel getuigschrift ontvangt”, verzekert Abeels ons. “AMS Vlaanderen is een medische dienst binnen de evenementenhulpverlening en dat over gans Vlaanderen. We zitten in de lift. Veel van die evenementen zijn offroad, waardoor er enkele jaren geleden beslist werd om een Nissan Patrol aan te kopen. Aangezien die wagen niet meer van de jongste is, zijn we dan op zoek gegaan naar een milieuvriendelijke wagen. Omdat het voertuig toch wat offroad werk moet kunnen leveren, werd er beslist om een pick-up met zuinige en milieuvriendelijke diesel aan te kopen. De ombouw tot interventievoertuig hebben we in eigen beheer kunnen doen, zodat we de kosten konden drukken. Garage Merinsky zorgde voor de inbouw van de led-flitsers en sirene. Hierbij kozen we voor de nieuwste technologie in DUAL Color (oranje en blauw). De belettering gebeurde vervolgens door GO Lettering van Borgloon. Door deze ombouw is de wagen, tijdens evenementen, herkenbaar als medisch voertuig.”

Wie na het lezen van dit artikel interesse in AMS heeft of als hulpverlener wenst mee te gaan naar evenementen, bezoek dan de website www.ams.vlaanderen of stuur een mailtje naar info@ams.vlaanderen.