Europese conferentie over euthanasie opgedragen aan paralympisch atlete Marieke Vervoort Dirk Selis

12 december 2019

10u48 0 Sint-Truiden Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) organiseerde woensdag samen met ‘Right To Die Europe’ een conferentie in het Europees Parlement omtrent het recht op een waardig levenseinde, dat slechts in 3 van de 28 lidstaten van de EU wordt erkend. De conferentie werd opgedragen aan paralympisch kampioene Marieke Vervoort, die bijna twee maanden geleden voor euthanasie koos. Keuzevrijheid geeft mensen gemoedsrust, zo blijkt. Bij Marieke verlengde die gemoedsrust haar leven met maar liefst 11 jaar.

Door middel van pakkende getuigenissen van de Heusdense Lieve Bullens, de mental coach van Marieke Vervoort, en de Truiense Livia Raskin (de mama van Kenric) maakte Vautmans de problematiek tastbaar voor aanwezige experts, artsen, juristen en beleidsmakers. “Onderzoek bevestigt dat zodra mensen beseffen dat ze de teugels van hun leven zelf in handen hebben, zij langer leven. Marieke is daar een prachtig voorbeeld van. Al wou ik liever niet dat Marieke voor die keuze stond, ik ben oprecht blij dat zij kon en mocht kiezen voor euthanasie. Ondanks haar beperking kende Marieke geen grenzen. Dat moet ons inspireren. Mariekes dappere beslissing drijft me om die boodschap verder uit te dragen in Europa. Daarom heb ik deze conferentie aan haar opgedragen.”

Uniek en waardig

“Iedereen sterft, maar niet iedereen durft te leven”, vertelt Lieve Bullens. “Marieke durfde te leven. De kennis dat ze de vrijheid had om haar einde zelf te bepalen, toverde een glimlach op haar gezicht. Die gemoedsrust gaf haar de kracht tot ongekende sportieve prestaties en elf jaar langer leven. Marieke haar boodschap is niet: ‘Stop met leven’. Haar boodschap is: ‘Leef waardig en ten volle tot het einde.’ Ze deed het op z’n Mariekes: uniek, waardig en zoals het een vechter past.”

Kenric

Ook euthanasie bij dementerenden kwam aan bod, een onderwerp dat recent heel wat teweegbracht. “Er is een duidelijke vraag vanuit de bevolking om iets te ondernemen. Het is onze taak als politici om die roep om te zetten in concrete actie, hoe complex de problematiek ook is. Wij moeten ervoor zorgen dat ook inzake dementie op waardige wijze afscheid genomen kan worden van het leven”, aldus Vautmans. Tijdens de conferentie getuigde ook de Truiense Livia Raskin over de lijdensweg van haar zoontje Kenric, die maar liefst drie jaar vocht tegen een zeldzame kanker die het spierweefsel aantast, waarna hij bezweek onder palliatieve sedatie.

Jonge kinderen

“Op ondraaglijk lijden staat geen leeftijd. Waarom zouden bepaalde personen puur op basis van hun leeftijd geen recht hebben op een waardig levenseinde? Sinds 2014 is euthanasie bij kinderen mogelijk indien zij oordeelsbekwaam zijn. Maar dat is vaak niet het geval. Wat doen we met die jonge kinderen die ondraaglijk lijden? We moeten dat debat ook durven aangaan. Met artsen, ethici, juristen, en natuurlijk ouders. We moeten iedereen, ongeacht de leeftijd, het recht toekennen om op waardige wijze en omringd door veel liefde afscheid te kunnen nemen van het leven. Daarom beloofde ik Livia om in het Benelux-parlement, dat verantwoordelijk is voor wettelijke harmonisatie tussen onze drie landen, een initiatief rond levensbeëindiging bij kinderen nieuw leven in te blazen. Wij steken er op wereldvlak met kop en schouders bovenuit als het aankomt op euthanasie. Ook voor kinderen moeten we die voortrekkersrol spelen”, aldus Vautmans.

Taboe

“We erkennen het recht op leven. Dat is verankerd in verschillende internationale verdragen. Maar het recht op een waardig levenseinde is haast nergens te bespeuren. Het is nog steeds een taboe. Het is hallucinant dat slechts drie lidstaten euthanasie wettelijk toelaten. Dat betekent dat in 25 EU-landen mensen vaak nodeloos moeten afzien omdat hen de keuze voor een waardig levenseinde wordt ontnomen. Met deze conferentie wou ik dat debat op Europees niveau openbreken”, besluit de Truiense politica.