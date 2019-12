Europees Parlement schrapt perenvuur als quarantaineziekte: “Zuid-Limburgse export met China komt in gevaar” Dirk Selis

20 december 2019

08u40 0 Sint-Truiden Door de wet van het Europees Parlement, die inging op 14 december 2019, wordt bacterievuur of perenvuur als quarantaineziekte geschrapt. Daardoor vervallen de Belgische maatregelen, die sinds de jaren 80 genomen worden tegen het zeer besmettelijke bacterievuur. “Nefast voor de export naar China”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a).

Door het opheffen van de wet zullen de Chinezen heel Zuid-Limburg als één groot besmet gebied beschouwen en worden de telers, die vandaag op niet-besmette gebieden bezitten, getroffen. Op dit moment nemen een aantal gemeenten (bijvoorbeeld Aarschot en Sint-Truiden) het heft al in eigen handen via hun Gemeentelijk administratieve sanctie-reglement.

Niet-besmette gebieden

“Dat zal echter niet volstaan”, zegt Vandenhove. “Vlaanderen moet dit mee aanpakken en de betrokken gemeenten ondersteunen.” In de commissie Landbouw ondervroeg Vandenhove minister Crevits over haar concrete plannen rond die problematiek en vroeg daarbij specifiek naar de maatregelen, die genomen kunnen worden om bacterievuur te blijven bestrijden in niet-besmette gebieden, zodat ze haar onaangetaste status behoudt. Daarnaast peilde Vandenhove naar de intenties van de minister om de problematiek aan te kaarten bij haar Europese collega’s en bij federaal minister van Landbouw Denis Ducarme.

Argusogen

Minister Hilde Crevits gaf als antwoord dat samenwerking noodzakelijk is en dat ze op zoek gaat naar een oplossing waarbij de gemeenten zowel een bemiddelende, als handhavende rol opnemen. “Het is goed dat de minister op zoek wil gaan naar een efficiënte oplossing, maar wij volgen dit met argusogen op aangezien de toekomst van onze Haspengouwse fruittelers te waardevol is om in gevaar te brengen. Het heeft lang genoeg geduurd vooraleer de grenzen van China opengingen voor onze peren, dat mag zomaar niet verloren gaan”, besluit Ludwig Vandenhove.

“Ik betreur ten zeerste de beslissing om quarantaineziekte te schrappen uit de nieuwe plantenverordening en ik begrijp de ongerustheid van onze perentelers voor de export”, zegt ook het Europees parlementslid en schepen voor Landbouw Hilde Vautmans (Open Vld). “Maar dat betekent niet dat we het hierbij zullen laten. Op federaal, Vlaams en lokaal niveau zijn er heel wat mogelijkheden om de verspreiding van bacterievuur tegen te gaan, en ook op Europees niveau zal ik bij de nieuwe Europese Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Kyriakides aandringen op maatregelen om binnen de Europese Plantengezondheidsverordening de verspreiding van bacterievuur en andere ziektes tegen te houden.”