Estafetteloop Speelhofrunners opnieuw een voltreffer Dirk Selis

20 januari 2020

04u09 0 Sint-Truiden Afgelopen zaterdag stonden niet minder dan 242 lopers aan de startlijn van de estafetteloop die voor de vijfde keer in het Stadspark van Sint-Truiden georganiseerd werd door de Speelhofrunners. Deze estafetteloop maakt deel uit van de Estafettechallenge (bestaande uit 8 wedstrijden tussen januari en november red.)

“Traditioneel is de Truiense editie de opener van het nieuwe seizoen”, vertelt initiatiefnemer Mario Smolders van de Speelhofrunners. “Net als de voorbije edities was de wedstrijd reeds weken op voorhand volledig volzet. Met 121 teams aan de start werd het record wel weer nipt verbroken. Zaterdag konden de teams alvast rekenen op stralend weer wat zorgde voor mooie taferelen in het Stadspark van Sint-Truiden, waar trouwens ook vele toeschouwers waren opgedaagd om de wedstrijd bij te wonen.”

Goede doel

De wedstrijd zelf werd gewonnen door het duo Sven Kerremans en Tommy Kinders. Zij liepen 18775 meter op één uur. Bij de dames ging de winst naar het jonge KTACT duo Janne Robben en Lena Eskens met 15550 meter. Bij de gemengde teams ging de winst naar vader en dochter Dimitri en Jet Driesen met 16247 meter. In de jeugdcategorie ging de Truiense tweeling Tijn en Kobe Gaublomme met 16050 meter met de winst aan de haal. “Dit laatste team typeert het familiale karakter van deze Estafettechallenge”, vertelt Smolders. Wij willen alle lopers van alle niveau’s op de been te brengen. En dat is ook dit jaar weer mooi gelukt.”