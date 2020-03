Epidemieën door de eeuwen heen: “Sint-Truiden heeft alles doorstaan” Dirk Selis

18 maart 2020

17u19 1 Sint-Truiden Het is zeker niet de eerste keer in de rijke Truiense geschiedenis dat een epidemie de stad bereikt. Virussen uit het verleden, zoals de pest en Cholera zaaiden dood en verderf onder de Truiense bevolking. Wij doorplozen de archieven van de stad op zoek naar overblijfselen van de Zwarte Dood en de Spaanse Griep.

Lepra

Zoals iedere middeleeuwse gemeenschap werd ook Sint-Truiden geconfronteerd met lepra. Melaatsheid was een permanent verschijnsel met een beperkt aantal lepralijders, in tegenstelling met een besmettelijke ziekte als de pest die op korte tijd veel slachtoffers maakte om dan weer te veldwijnen. Leprozen werden zoveel mogelijk geïsoleerd in lazarijen of leprozerijen. In 1216 wordt tussen de kerken en kapellen van de abdij de Heilige Maria Magdalena ter zieken vermeld: dat is nu het huidig Ziekeren, beter bekend als de psychiatrische instelling Asster. Ziek werd gebruikt voor leprozen omdat er een taboe rustte op lepra. Dat is overigens ook het geval met het Franse ‘malade’, waarvan melaats is afgeleid. Omdat de naam Ziekeren bewaard is gebleven voor het ziekenhuis van de Broeders van Liefde kunnen we het goed situeren. In Sint-Truiden is er ook nog steeds de Ziekerenweg. Het is bekend dat een huisje na het overlijden van de melaatse bewoner opgestookt werd. Vanaf 1527 waren er zo'n 32 leprozen. In 1689 wordt er nog één met naam genoemd: Margriet Veriannen. Margriet is meteen de laatste lepralijder van Sint-Truiden en ze gaat dan ook de Truiense geschiedenis in als Margriet Leproos.

Minderbroeders en de Pest

Als we verder in de stadsarchieven duiken zien we dat de maatregelen van het stadsbestuur ons inlichten over de opeenvolgende ‘pestachtige’ epidemies. Een tiental tussen 1458 en 1668-1669. Mede door de getroffen maatregelen zijn de gevolgen van de epidemies minder desastreus dan uit de verhalen over de 14de eeuw waar de Zwarte Dood naar voor komt. De vraag zal ook blijven of het werkelijk de pest is die in Sint-Truiden heerste dan wel een andere besmettelijke ziekte.

Middeleeuwse Mark Van Ranst

Ook toen was er een middeleeuwse Mark Van Ranst. Zo stelt de stad Sint-Truiden voor het eerst een pestmeester aan tijdens de epidemie van 1579-158. Hij moet alle reglementen tegen de pest stroomlijnen. In 1597 wordt voor een dreigende epidemie bepaald dat zieke inwoners zes weken moeten binnenblijven en een bussel stro aan hun deur moeten hangen. Voor hun bevoorrading moeten ze een mand voor de deur zetten. Men werd ook veel strenger op hygiëne. Alle afval moest weg uit de straten. Geen katten of honden meer in de straten. Wie een hond zag moest het beestje doodslaan. Ook op de verkoop van groenten en fruit werd streng toegezien.

Pesthuisje

De minderbroeders staken in 1669 in de strijd tegen de pest meer dan een helpende hand toe. In het dodenboek van de minderbroeders staat vaak bijgeschreven: in dienst van de pestlijders overleden. “De minderbroeders waren de zorgverstrekkers van toen”, vertelt communicatiemedewerker van Museum De Mindere Peter Preuveneers. “Zij ontfermden zich over mensen met besmettelijke ziektes met gevaar voor eigen leven. Er zijn 7 minderbroeders gestorven aan de pest omdat zij besmet werden. In 1675 kregen de minderbroeders van de magistratuur van de stad de toelating om in de verste hoek van de tuin, tegen de stadsomwalling, een kleine woning met 2 kamers te bouwen. Er moest toelating gevraagd worden aan de bisschop om pestlijders te mogen verzorgen. Paters die zich geroepen voelden, moesten zich vrijwillig aanbieden. Zij wisten goed dat het om een zeer besmettelijke dodelijke ziekte ging. Deze zelfopoffering was een zelfbewuste keuze.”

Cholera en Spaanse Griep

België werd in het einde van de negentiende eeuw zeven keer door cholera geteisterd. De epidemie van 1866 was met voorsprong de zwaarste. Toen vielen er 43.400 slachtoffers, wat neerkwam op 9 doden per 1.000 Belgen. Bijna de helft daarvan viel in de steden. “In 1894 in de maanden januari en februari brak in Sint-Truiden een cholera-epidemie uit door de verkoop van bedorven paardenvlees”, vertelt hoofdbibliothecaris Willem Driesen. “Het was stadsarchitect Edmond Serrure, tevens hoofd van de brandweer die de epidemie heeft kunnen indijken. In het najaar van 1918 woedde in Sint-Truiden de beruchte Spaanse Griep die de mortaliteit in dat laatste oorlogsjaar fameus deed stijgen. Dat werd in de nasleep van de miserie van de eerste wereldoorlog nogal discreet of gewoon niet in kranten vermeld. Veel jonge, sterke mannen werden het slachtoffer om maar aan de kapelaan van Sint-Gangulfus, Vandionant te denken. Zo zie je maar Sint-Truiden heeft in al die eeuwen alle epidemieën doorstaan. Dus ook het Corona-virus krijgen we wel op de knieën”, besluit Driesen.