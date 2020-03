En plots ziet je job er helemaal anders uit: veiligheidsagent Jo verhuist van nationale luchthaven in Zaventem naar Lidl in Wellen Dirk Selis

26 maart 2020

10u10 8 Sint-Truiden Wie de laatste 20 jaar in Zaventem het vliegtuig nam, heeft misschien ooit zijn of haar broekriem moeten afgeven aan Jo Vanrutten uit Sint-Truiden. De veiligheidscontroleur die op weg naar de gates van Zaventem naar mogelijke terroristen speurt, staat vandaag aan de ingang van de Lidl in de Dorpsstraat in Wellen. Of hoe een job er plots helemaal anders kan uitzien.

Je hebt het vast al gezien: sommige supermarkten posteren in deze coronatijden bewakingsagenten aan de ingang om alles in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de bevolking de opgelegde maatregelen naleeft. “Wij waken over social distancing en het aantal toegelaten klanten per vierkante meter, om zo het besmettingsgevaar te beperken”, zegt de Truiense veiligheidsagent bij G4S Jo Vanrutten.

Na 22 jaar dienst was dit voor mij een stap in het onbekende. Maar ik heb het aanbod om winkelbewaking te gaan doen met open armen aanvaard. Ik heb weer een loon en ben niet langer tijdelijk werkloos Jo Vanrutten, veiligheidsagent bij G4S

Een nieuwe wending in zijn carrière, want Jo werkte al sinds 1998 als veiligheidscontroleur op de nationale luchthaven in Zaventem. “Toen mijn manager me vroeg om winkelopdrachten te gaan uitvoeren, wist ik niet wat ik mocht verwachten. Ja, dit was voor mij, na 22 jaar dienst, een stap in het onbekende. Maar ik heb het aanbod om winkelbewaking te doen met open armen aanvaard. Door het coronavirus ligt het vliegverkeer zo goed als lam. Begrijpelijk, maar wel een zware dobber voor mezelf en mijn 800 collega’s op de luchthaven die nu tijdelijk werkloos zijn. Door de overstap naar Lidl krijg ik weer een loon en ben ik niet langer tijdelijk werkloos. Geen onzekerheid meer, maar werk. En we dragen ons steentje bij in deze crisisperiode.”

Adder onder het gras

Toch schuilt er een addertje onder het gras. “Hoewel de vraag naar bewakingsagenten voor supermarkten enorm is, merk ik dat bepaalde ketens beroep doen op jobstudenten en niet-opgeleide werkkrachten”, zegt Vanrutten. “Waarom jobstudenten deze taak toevertrouwen, terwijl er een leger aan gekwalificeerde bewakingsagenten klaar staat? Dit kan toch geen bewuste keuze van de overheid zijn? Na talloze wettelijk verplichte opleidingen en bijscholingen worden wij aan de kant geschoven voor niet-opgeleide werkkrachten. Zijn ze goedkoper en wordt daarom het wettelijk kader op de achtergrond geschoven? Ik weet het niet. Het gaat ook over beroepsfierheid; vergeet niet dat elke gekwalificeerde bewakingsagent werkt met kennis van zaken. We hopen dat de overheid, met name Binnenlandse Zaken, even streng toekijkt op deze mensen als op ons.”