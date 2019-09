En daar zijn de Portugese stenen weer ... Groenmarkt wordt aangelegd met dezelfde witte stenen als Grote Markt Dirk Selis

19 september 2019

10u27 0 Sint-Truiden Het Trudoplein en de Groenmarkt, waar nu archeologische opgravingen plaatsvonden, krijgen zoals bekend een totale make-over tot ontmoetingszones met meer zitelementen en fonteinen. Het plein zou in de lente van 2020 moeten klaar zijn. Maar nu blijkt dat het plein wordt aangelegd met dezelfde Portugese witte steen die eerder al bij de vernieuwde markt tot verhitte discussies en verbolgen reacties heeft geleid.

“Een ezel stoot geen twee keer aan dezelfde steen, maar het schepencollege van Sint-Truiden blijkbaar wel aan de witte Portugese steen. Want die gaan ze nu opnieuw op de vernieuwde Groenmarkt leggen”, zegt Gunther Leenen van Stadspartij Sterk. “Ongelofelijk. Heel Sint-Truiden heeft nu toch al ten overvloede kunnen vaststellen dat dit de slechts mogelijke steen is om op een plein te leggen. Die witte poreuze steen absorbeert te veel vuil. Waarom leggen ze geen donkere stenen. Er gaat daar de zaterdagmarkt door, evenementen. Dat plein gaat er binnen de kortste keren nogal uitzien.”

Milieumatten

In 2018 werd de pas vernieuwde Grote Markt inderdaad met de dag smeriger en was al snel besmeurd met olie en vetvlekken. Er kwam zelfs een reglement dat organisatoren en deelnemers bij elk evenement op de Grote Markt verplicht om speciale matten van de stad te gebruiken. “Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar het is opvallend dat de besmeurde plaatsen elke week vuiler worden. Absorberende milieumatten moeten zowel lekkende motorolie uit de marktwagens, vetten van kippenspitten en ander uitlopend vocht opvangen”, zei toenmalig schepen van Openbare Werken Stippelmans. De voorzitter van de Truiense marktkramers Nico Noppen reageerde toen furieus: “De zaterdagmarkt gaat hier de laatste 600 jaar door. Ik neem aan dat de schepen ondertussen wel weet wat hij er wel of niet van mag verwachten. Kijk, die steen ligt er, wij moeten er mee leven. Wij waren trouwens bij de eerste die waarschuwde over het feit dat die witte poreuze steen veel vuil absorbeert.”

Beeldkwaliteitsplan

Maar nu dus opnieuw die witte stenen? “Tja, wij hadden ook onze bedenkingen, vandaar dat wij opnieuw advies hebben ingewonnen bij ‘BUUR’ (het Leuvense architectenbureau dat het beeldkwaliteitsplan van de stad opmaakte red.)”, reageert schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V). “Maar hun advies is duidelijk. Opnieuw deze Portugese witte steen, want enkel zo wordt onze markt één geheel. Daarbij, de Groenmarkt is autovrij en zal ook minder snel vuil worden.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.