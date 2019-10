Elf transmigranten aangetroffen in vrachtwagen in Sint-Truiden Birger Vandael

26 oktober 2019

13u59 124 Sint-Truiden Zaterdag zijn in een oplegger in Sint-Truiden elf transmigranten aangetroffen. Dat bevestigt het parket van Limburg. Het gaat om vrouwen, mannen en kinderen. De Roemeense trucker die werd opgepakt na de ontdekking, is na verhoor vrijgelaten.

Omwille van een technisch defect hield de Roemeense vrachtwagenchauffeur halt aan een garage in Sint-Truiden. In zijn oplegger bleken elf personen te zitten. Het ging om migranten uit Eritrea, die onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk. Ze verkeerden allemaal in goede gezondheid.

De lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kwam meteen ter plaatse. De migranten werden meegenomen naar het commissariaat, de Roemeense trucker werd voor verhoor gearresteerd. Het gerechtelijk lab deed een sporenonderzoek.



De trucker is intussen weer vrijgelaten, er zijn volgens het parket geen aanwijzingen gevonden van zijn betrokkenheid. Het dekzeil van de vrachtwagen was opengesneden. Vermoedelijk konden de elf zo naar binnen glippen.