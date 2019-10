Elf transmigranten aangetroffen in Sint-Truiden, Roemeense chauffeur gearresteerd Birger Vandael

13u59 48 Sint-Truiden Vanmiddag werden in Sint-Truiden elf transmigranten aangetroffen. Dat bevestigt het Parket van Limburg. Het gaat om vrouwen, mannen en kinderen. Ze verkeren allemaal in goede gezondheid.

“Momenteel loopt het onderzoek volop en kan er maar weinig informatie worden gedeeld”, zegt Anja De Schutter, perswoordvoerster bij het parket. Er wordt vermoed dat de elf afkomstig zijn uit Eritrea en hoopten het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De FGP en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Een Roemeense chauffeur werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Gezien de taalbarrière is het niet onwaarschijnlijk dat meer info vandaag nog niet kan worden gedeeld.

De lokale politie van Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verduidelijkte dat zij ook ter plaatse is gekomen. “Naar aanleiding van een technisch defect hield de Roemeense vrachtwagenbestuurder halt bij een garage in Sint-Truiden. Toen troffen we de elf personen aan in de oplegger. Zij werden meegenomen naar het commissariaat.”