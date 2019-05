Eindelijk herbestemming voor Sint-Martenkerk: vanaf 27 mei studieruimte voor blokkende Truiense jongeren Dirk Selis

22 mei 2019

15u37 0 Sint-Truiden Na het succes van de eerste studieruimte in het Minderbroedersklooster eind vorig jaar, stelt het stadsbestuur van Sint-Truiden opnieuw een locatie ter beschikking van blokkende jongeren. Vanaf 27 mei kunnen zij elke dag van 8.30 tot 18 uur in alle stilte en met behulp van allerlei handige faciliteiten hun examens instuderen in de Sint-Martenkerk in het centrum van de stad.

Voor de meeste leerlingen en studenten staat de examenperiode weer voor de deur. De komende weken brengen zij hun tijd voornamelijk door in het gezelschap van boeken en nota’s, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens. Maar waar doe je dat het best? Thuis, zou je zeggen, maar dat is niet voor iedereen een optie. Sommigen studenten kunnen er niet geconcentreerd achter hun boeken zetten of missen net de sociale controle van jongeren in een gelijkaardige situatie. Zij die op kot zitten kunnen dan terecht in de accommodatie van hun studentenstad, maar voor anderen ligt die oplossing niet zo voor de hand.

WiFi

In Sint-Truiden komt het stadsbestuur daarom met een alternatief: de Sint-Martenkerk, in het hartje van het historische centrum, wordt van 27 mei tot en met eind juni ingericht als studeerruimte. “Nadat eind vorig jaar ruim 100 studenten gingen blokken in het Minderbroedersklooster, beslisten we om deze examenperiode opnieuw een uniek gebouw open te stellen voor onze Truiense jongeren. De Sint-Martenkerk biedt plaats aan zowat 50 personen. Bovendien is alles er aanwezig om degelijk en geconcentreerd te blokken. De ruimte straalt op zichzelf natuurlijk rust en sereniteit uit. Wij voorzien daarnaast allerlei hulpmiddeltjes, zoals wifi, bureaumateriaal, koffie en Haspengouws fruit, om het studeren zo aangenaam mogelijk te maken”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “En tussen het studeren door biedt onze gezellige stad met haar terrasjes, winkels en groene ruimtes natuurlijk ook alle mogelijkheden om even te ontspannen en de batterijtjes op te laden. Want dat is - uiteraard met mate - even belangrijk om te kunnen presteren”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Praktisch

De Sint-Martenkerk (Breendonkstraat 10, 3800 Sint-Truiden) is vanaf 27 mei voor studenten alle dagen geopend van 8.30 tot 18 uur (uitgezonderd tijdens misvieringen). Reserveren is niet nodig.