Einde van werken Groenmarkt in zicht: “Glasheldere fonteinen moeten binnenstad opnieuw doen stralen” Dirk Selis

11 mei 2020

16u12 3 Sint-Truiden In 2014 besliste het toenmalig schepencollege om groen licht te geven aan de volledige stadskernvernieuwing van de binnenstad. Onder andere de Groenmarkt en het Trudoplein moesten ontmoetingsplaatsen worden. Zes jaar later komt het einde in zicht. Een zware periode voor de handelaars lijkt zich af te sluiten. Een opgeluchte burgemeester Veerle Heeren (CD&V) geeft tekst en uitleg bij het sluitstuk van haar ‘grote werken’.

“Parkeren op de Groenmarkt zal na de werken niet meer kunnen”, steekt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van wal. “Dat is een bewuste toekomstkeuze. Spelen, ontmoeten en beleven krijgen voorrang. Aan de randzones – parallel met de kerk en de handelspanden – kan er wel nog geparkeerd worden volgens het Shop&Go-principe. Je zal er je wagen een halfuur gratis kunnen achterlaten, bijvoorbeeld om een vlugge aankoop te doen of geld af te halen bij de bank. Even uitrusten tijdens het winkelen, afspreken met je vrienden of gewoon een keer tot rust komen: de Groenmarkt en het Trudoplein worden echte ontmoetingsplaatsen. Er komen daarom speelse waterpartijen, tal van zitbanken en recreatieve elementen.”

Archeologisch onderzoek

“Het heeft lang geduurd, ja”, gaat Heeren verder. “In mei 2018 werd de eerste spadesteek gezet. In 2019 kwam er een kleine bijsturing door te kiezen voor de aanplant van vijf bomen in plantvakken conform het nieuwe bestuursakkoord. Omwille van de keuzes die we maakten, was een archeologisch onderzoek onontbeerlijk, en dat heeft heel wat tijd in beslag genomen rekening houdend met de geldende wetgeving waar we als lokaal bestuur aan waren onderworpen.”

Op het Trudoplein zal een waterpartij met 22 spuitkoppen samen met de Barokpoort een adembenemende toegang vormen naar de Sint-Trudoabdij Burgemeester Veerle Heeren

Spuithoogte tot 3,20 meter

De waterpartij op de Groenmarkt zal dienst doen als dynamische fontein met een heuse waterspiegel. De 48 spuitkoppen met ledverlichting kunnen een maximale spuithoogte tot 3,20 meter bereiken en kunnen tot 12 graden uit de verticale lijn gedraaid worden. “Het worden dus glasheldere en windstabiele fonteinstralen”, weet Heeren.

“En elke spuitkop kan individueel aangestuurd worden. Zelfs een sturing op muziek is mogelijk. Op die manier zorgt de waterpartij voor maximale beleving op het gezellige plein. Je kan niet rijden over de fontein, daarom zal de wekelijkse markt en de kermis niet op de fontein kunnen doorgaan maar wel langs de fontein. Als je een kleine activiteit op de fontein wil laten doorgaan zullen de spuitkoppen moeten beschermd worden. Verkeer over de fonteinen moet te allen tijde vermeden worden. Op het Trudoplein zal een waterpartij met 22 schuin opgestelde spuitkoppen samen met de Barokpoort een adembenemende toegang vormen naar de Sint-Trudoabdij.”

“Ontzettend fier”

“De fonteinbouwer zal er de eerstvolgende tien jaar voor zorgen dat de waterpartijen in perfecte staat verkeren. Zo zullen ze onder andere instaan voor het maandelijkse onderhoud in de periode dat de fonteinen dienst doen, het halfjaarlijks groot onderhoud, het uit dienst stellen van de installatie voor de winter en het opnieuw in dienst stellen na de winter. Op die manier blijven de waterpartijen in topvorm”, klinkt het verder.

“De speelse fonteinen op de Groenmarkt en het Trudoplein zullen oneindig veel mogelijkheden bieden. Onze investeringen om onze binnenstad mooi en sfeervol te maken, worden op die manier beloond. Ruimte creëren in onze binnenstad door een plein voor het stadhuis te maken en de Groenmarkt verkeersvrij te maken, worden op die manier gerealiseerd. Ik ben als burgemeester ontzettend fier op dit sluitstuk van onze stadskernvernieuwing”, besluit de Truiense burgemeester.