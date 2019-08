Einde aan onveilige verkeerssituatie aan de Brandhoutstraat Dirk Selis

14 augustus 2019

12u41 0 Sint-Truiden Vanaf maandag 19 augustus kan je de Brandhoutstraat niet meer bereiken vanuit de Groenstraat. Daar wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd van de Tongersesteenweg naar de Nijverheidslaan. Hierdoor gaat de veiligheid erop vooruit en vermindert de verkeersdruk op de nabijgelegen woonzones. Dat bleek ook uit een onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Via de Groenstraat naar de Tongersesteenweg rijden, verloopt niet altijd vlot en gemakkelijk. Aan dit gevaarlijke kruispunt kwam de veiligheid van automobilisten, fietsers en voetgangers in het verleden al meermaals in het gedrang.

Ongevallen

“Sinds 2013 zijn er op dit kruispunt meerdere ongevallen gebeurd, waarvan vier met lichamelijk letsel. Dat is vooral te wijten aan verkeer dat via de Groenstraat afslaat naar de Tongersesteenweg of langs daar doorrijdt naar de Brandhoutstraat”, zegt burgemeester Veerle Heeren. Op vraag van het stadsbestuur onderzocht het Agentschap Wegen en Verkeer daarom hoe deze problemen kunnen vermeden worden. Er zijn hierbij meerdere pistes onder de loep genomen. De invoering van enkelrichtingsverkeer in een gedeelte van de Groenstraat, bleek de meest effectieve.

Woonzone

In het deel van de Groenstraat tussen de Tongersesteenweg en Nijverheidslaan geldt vanaf 19 augustus daarom eenrichtingsverkeer. Je zal er alleen nog in de richting van de Nijverheidslaan kunnen rijden. Zwaar bedrijfsvervoer dat de Groenstraat binnenrijdt via de Tongersesteenweg, wordt bovendien verplicht op de straat te verlaten via de Nijverheidslaan. “Door de beslissing gaat de verkeersveiligheid aan het kruispunt tussen de Groenstraat en Brandhoutstraat erop vooruit. Bovendien zal hierdoor ook de verkeersdruk op het achterliggende woongebied van Bautershoven verder afnemen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Aanpassingswerken

De aanpassingswerken die nodig zijn in functie van het enkelrichtingsverkeer starten op maandag 19 augustus en zullen een tweetal weken duren (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden). In deze periode is de doorgang naar de Groenstraat via de Tongersesteenweg op weekdagen van 8u tot 16u verhinderd. Bedrijfsvervoer wordt intussen aangeraden om via de Nijverheidslaan te rijden. Daarbuiten (op weekdagen vóór 8u en na 16u en in het weekend) is er in dit deel van de Groenstraat alleen verkeer mogelijk vanuit de Tongersesteenweg in de richting van de Nijverheidslaan - zoals het in de toekomst altijd zal zijn.