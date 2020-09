Eerstelijnszone Haspengouw moet ook Truienaars dichter bij zorgaanbod brengen Giulia Latinne

30 september 2020

17u54 0 Sint-Truiden Met de komst van 59 eerstelijnszones wil de Vlaamse overheid het zorgaanbod makkelijker naar de burgers brengen. Daar horen de Truienaars bij, want de Eerstelijnszone Haspengouw moet ook in Sint-Truiden zorgen voor een betere samenwerking tussen de gezondheids- en welzijnssector.

In heel Vlaanderen komen er 59 eerstelijnszones. Sint-Truiden behoort tot de Eerstelijnszone Haspengouw samen met Nieuwerkerken, Gingelom, Borgloon, Heers, Wellen en Kortessem. Die eerstelijnszones zijn afgebakende regio’s waarbinnen instellingen hun aanbod en werking op elkaar afstemmen met als doel een kwalitatieve zorg voor burgers. Op die manier kan de gezondheidssector, zoals huisartsen, apothekers en tandartsen, nauwer samenwerken met de welzijnssector waaronder diensten voor thuiszorg en woonzorgcentra.

Vertegenwoordigers uit lokale besturen, de gezondheidszorg, welzijnzorg, en patiënten en mantelzorgers stellen een zorgraad samen. Die zal de Eerstelijnszone Haspengouw aansturen, samen met een aantal vertegenwoordigers in de zorgraad per zone. “Het optimaliseren van zorg voor alle inwoners in en rond Sint-Truiden is een belangrijke prioriteit”, benadrukt burgemeester Veerle Heerlen. “Een betere samenwerking tussen de gezondheidssector en de welzijnssector zal alle patiënten ten goede komen.”